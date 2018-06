Slavni sportaš bankrotirao, slamka spasa mu je diplomatski imunitet

Foto: Thinkstock

Bivši njemački tenisač Boris Becker zatražio je diplomatski imunitet kako bi se zaštitio od svih pravnih tužbi nakon bankrota, javlja BBC.



Becker je proglasio bankrot 2017. zbog duga privatnoj banci Arbuthnot Latham. Sada ga progone i traže njegovu preostalu imovinu.



Srednjoafrička Republika u travnju ove godine Beckera proglasila sportskim i kulturnim atašeom.



- To znači da ne može biti podvrtnug pravnom postupku na sudovima bilo koje zemlje sve do je priznati diplomatski agent - poručuju iz njegovog pravnog tima.



Sam Becker ističe kako su postupci protiv njega neopravdani i nepravedni.



- Uzeo bih diplomatski imunitet da dovedem farsu do kraja. Neizmjerno sam ponosan što me imenovala Srednjoafrička Republika. Sport je nevjerojatno važan u Africi i brzo postaje univerzalni jezik - poručio je Becker kojeg inače zastupa Ben Emerson QC, koji je prethodno zastupao i Juliana Assangea i Marinu Litvinenko.