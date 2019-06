Nokia otima kupce Huaweiju

Huaweiju je u nekoliko država ograničena uključenost u izgradnji nove generacije mreža/REUTERS

Američka kampanja protiv kineske kompanije Huawei značajna je "voda na mlin" finskoj Nokiji, ako je suditi po razmišljanjima vodećih ljudi tog europskog proizvođača telekomunikacijske opreme.

Kako je CNN Businessu izjavio Tommi Uitto, predsjednik mobilnih mreža u Nokiji, zabrana američke administracije da se iz SAD-a isporučuju komponente Huaweiju te optužbe da se njegova telekomunikacijska oprema koristi za špijunske svrhe za finskog je proizvođača "neto pozitivna".

Otvorena mogućnost

Uitto je istaknuo kako je politička situacija oko Huaweija otvorila Nokiji mogućnost povećanja tržišnog udjela. Do sada je na svjetskom tržištu Nokia sklopila 43 ugovora za isporuku 5G mreža dok je kineski konkurent na 50 ugovora. Analitičari tumače kako je Nokia do kraja ožujka imala oko 30 ugovora o isporuci dok ih je Huawei imao 40, pa to sugerira da je posljednjih mjeseci finska kompanija osvojila više novih kupaca.

"Nekoliko je država blokiralo kineske konkurente i to je naravno stvorilo prilike za nas", kazao je Uitto. Pri tome je istaknuo primjer japanskog telekomunikacijskog operatera SoftBanka koji je prošlog mjeseca izabrao Nokiju i švedski Ericsson za isporučitelje 5G opreme.

Huawei, koji je SoftBanku isporučio 4G opremu, ispao je iz igre. Tommi Uitto je dodao kako je kompanija bila u mogućnosti proširiti poslovanje u Australiji, Novom Zelandu i Sjedinjenim Državama, zemljama gdje je ograničena Huaweijeva uključenost u izgradnji mobilnih mreža nove generacije.

Negativni aspekti

Osim toga, Nokia je u pregovorima o isporuci telekomunikacijske opreme za male mreže u ruralnim područjima Amerike čime bi se zamijenila oprema kineskih dobavljača. Nokiji je pristupilo i nekoliko telekomunikacijskih kompanija koje žele imati spreman "plan B" u slučaju dodatnih američkih restrikcija vezanih za Huaweijeve proizvode, prenosi CNN.

Međutim, predstavnik finske kompanije ističe kako politička situacija oko kineskih dobavljača ima i negativne aspekte. "Nesigurnost općenito nije dobra za poslovanje. Neki od naših klijenata zbog toga će odgoditi odluke o investicijama", smatra Uitto.

No, situacija u koju je stjeran Huawei može rezultirati i njegovim agresivnijim pristupom na pojedinim tržištima. "Moguće je da naši kineski konkurenti postanu još agresivniji na tržištima gdje im je pristup nije ograničen", ističe predstavnik finskog proizvođača.