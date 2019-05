Lidl u ponovljenom jurišu na Ameriku otvara još 25 trgovina

Nove trgovine bit će otvorene na Istočnoj obali/Srđan Ilić/PIXSELL

Iako su trgovinske tenzije između Amerike i Europe u porastu, njemački trgovački lanac Lidl ipak namjerava proširiti poslovanje u SAD-u i pokušati ponoviti uspjeh vječnog rivala Aldija.

Kako prenosi CNN, kompanija je najavila da će do idućeg proljeća otvoriti još 25 trgovina na američkoj Istočnoj obali, u državama Maryland, New York, Pennsylvania te Sjeverna i Južna Karolina.

Aldijeve taktike

Time bi broj Lidlovih trgovina do kraja godine dosegao više od stotinu, dvije godine prije plana. "Predani smo dugoročnom rastu u SAD-u. Ove nove trgovine dio su idućih koraka u našoj američkoj ekspanziji", istaknuo je u priopćenju Johannes Fieber, direktor Lidla za američko tržište. Iako je globalni trgovački lanaca s preko 10.500 trgovina u 29 država svijeta, Lidl je na američkom tržištu "novajlija" otvorivši prvu trgovinu u ljeto 2017. godine.

55 posto snizili su cijene nekih proizvoda američki trgovci nakon dolaska Lidla

Naime, kompaniji prijašnjih godina fokus nije bio na SAD-u, za razliku od Aldija koji je prvu američku trgovinu otvorio još 1976. te je s vremenom dosegao brojku od 1900 prodajnih prostora. Nakon dolaska u Ameriku Lidl nije baš polučio rezultat kakav je očekivao. Naime, kompanija je na tržište na kojem vlada žestoka konkurencija ušla s poprilično velikim ambicijama, poput otvaranja stotinu trgovina već u prvoj godini.

Plan se temeljio na dobro poznatim Aldijevim taktikama: niže cijene, ponuda većinom vlastitih robnih marki te naglasak na organskoj hrani i svježim namirnicama. Međutim, Lidl nije uspio protresti američko maloprodajno tržište jer je počinio ključnu pogrešku, ocjenjuju analitičari - otvarao je prevelike trgovine koje su bile previše udaljene od gradskih središta.

"Najveća greška koju su napravili bila je njihova nekretninska strategija. S većim trgovinama izgubili su auru jednostavnog kupovanja", tumači za CNN Simon Johnstone, analitičar Kantara. Suočen sa neuspjehom, Lidl je prilagodio svoju strategiju i usporio otvaranje novih trgovina.

Uspio sniziti cijene

K tome, prošle je godine doveden novi šef američkih operacija te je sklopljeno partnerstvo s tvrtkom Boxed za internetsku dostavu. Lidl je sada fokusiran na otvaranje manjih trgovina u prometnijim područjima, a i preuzeo je 27 trgovina lanca Best Market u New Yorku i New Jerseyju kako bi povećao prisutnost u tim gradovima. Ipak, Lidl je uspio primorati druge trgovce na snižavanje cijena što je njegov najveći doprinos američkom tržištu do sada.

Podaci iz istraživanja Katrijn Gielens, profesorice marketinga na poslovnoj školi Kenan-Flagler pokazuju da su u šest područja Virginije i Sjeverne Karoline gdje je 2017. došao Lidl cijene određenih proizvoda pale i do 55 posto.