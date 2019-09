Divovi iz Silicijske doline nepovjerljivi prema prvom tehnološkom veleposlaniku na svijetu

Foto: Kay Nietfeld/DPA/PIXSELL

U dvije godine otkako je postao prvi tehnološki ambasador na svijetu i unatoč činjenici da je njegova država jedna od utjecajnijih u EU, Danac Casper Kliynge, nije se uspio sastati niti s jednim čelnikom neke od velikih korporacija iz Silicijskoj dolini objavio je Ney York Times. Appleov Timothy D. Cook, Facebookov Mark Zuckerberg, Googleov Sundar Pichai, Microsoftov Satya Nadella i Amazonov Jeff Bezos, pet najvećih imena u Silicijskoj dolini, nitko se od njih nije sastao s Kliyngeom.

Danska je 2017. godine napravila presedan u diplomaciji na svjetskoj razini. Skoro godinu dana prije nego je odjeknuo Facebook–Cambridge Analytica skandal i počela rasprava o stvarnom utjecaju velikih tehnoloških kompanija na društvo, demokraciju i gospodarstvo, ova je članica EU imenovala je prvog "tech" veleposlanika na svijetu. Njegov ured, TechPlomacy, dobio zadatak da razvije odnose s najvećim tehnološkim korporacijama, jer je Danska ocijenila da one utječu na svijet danas više od mnogih vlada.

Danska je jedna od tehnološki najosvještenijih nacija u Europi. Usto, država je u tome vidjela i gospodarski interes. U Danskoj se nalazi jedna od najvećih investicija Microsofta u Europi i jedan od njegovih najvećih eGovernment projekata, Facebook tamo ima svoj podatkovni centar, Apple je planirao otvoriti jedan, a Google još uvijek ima takav plan. Jedino Amazon u Danskoj dosad nije najavio nikakve investicije, tek se priča o otvaranju ureda.

Sam Kliynge također nije nepoznat u diplomaciji. Ima gotovo dva desetljeća iskustva u diplomaciji. Prethodno je bio veleposlanik Danske na Cipru i u Indoneziji, dvije godine vodio kriznu misiju EU na Kosovu i godinu i pol dana radio na obnovi Afganistana.

Unatoč svemu tome, Kliynge je New York Timesu priznao da je na novoj funkciji naučio mnogo o poniznosti. Naveo je da je nakon devet mjeseci dogovaranja sastanka s jednim predstavnikom višeg menadžmenta u jednoj od najvećih korporacija u Silicijskoj dolini napokon uspio dobiti slobodan termin. Nije naveo o kome se radi. No, ističe da se nadao razgovarati o porezima, kibernetičkoj sigurnosti, dezinformacijama na internetu i općenito budućnosti, ali da je umjesto toga dobio turu razgledavanja sjedišta korporacije. Kad je predstavnik višeg menadžmenta kasnije došao, istresao mu je u lice kritiku na račun kako EU regulira tehnološku industriju, i odrezao da nema vremena za sastanak. Dok je Kliynge napuštao zgradu zazvonio mu je mobitel. Zvao ga je taj menadžer, koji ga je zamolio da se vrati. Kliynge kaže da se ponadao da možda ipak želi o razgovarati, ali kad je ušao u salu za sastanke, menadžer mu je dao vrećicu s poklonom u kojoj su bili majica kratkih rukava i kapa s logom te korporacije. Danski diplomat kaže da su mu se kolege na to smijali, ali da to i dalje prepričava, jer ta anegdota dobro ukazuje kakav način razmišljanja imaju korporacije u Silicijskoj dolini.

Međutim, korporacije nisu u potpunosti ostale nijeme na danski diplomatski iskorak. Primjerice, predsjednik Microsofta Brad Smith potvrdio je New York Timesu da redovito ima sastanke sa Kliyngeom. Facebook je službeno komentirao da im je trebalo vremena da shvate što uopće Danska tim potezom želi. No, da sada održavaju dobre i konstruktivne odnose s njihovim tehnološkim veleposlanikom. Google i Apple odbili su komentar, dok se Amazon na njega oglušio.

Usto, Danska je preko svojeg veleposlanstva u Silicijskoj dolini lani uspjela s Facebooka i Googla brzo skinuti video u kojem teroristi ubijaju njenog državljanina u Maroku. Casper Kliynge naglašava da je diplomacija ionako dugotrajan proces.

Očigledno tako smatraju i u Danskoj, koja je njegov ured u dvije godine značajno proširila. Sada broji 11 ljudi. Sedam ih je u Silicijskoj dolini, tri u Danskoj i jedna osoba u Kini