Bračni par iz BiH primao socijalnu pomoć u Švicarskoj, pa kupili tri kuće u BiH

Foto: Getty Images

Supružnici iz BiH proglašeni su krivima na sudu u švicarskom Luzernu jer su u razdoblju od 2008. do 2013. godine iz švicarskog državnog proračuna uzeli 140.000 franaka socijalne pomoći, a u istom su razdoblju u BiH kupili tri obiteljske kuće.

Par je osuđen je nije prijavio kupovinu kuća nadležnoj socijalnoj službi koja im je davala novčanu pomoć, a što su prema švicarskim zakonima bili obavezni učiniti, pišu nezavisne.com. Par je kažnjen s 14.400 franaka te su osuđeni na dvije godine uvjetnog zatvora. Prevara je otkrivena slučajno kada je socijalna radnica otišla posjetiti obitelj u gradiću Emenu blizu Luzerna. Par nije bio kod kuće, a vrata joj je otvorio njihov sin. Rekao joj je kako su mu roditelji u njihovoj kući u BiH te da će se vratiti kroz dva tjedna. Nakon toga joj je pokazao fotografije svojih roditelja u BiH.

Roditelji su se na sudu branili kako sin nije znao što govori jer je mentalno bolestan, a kada im je sud priložio dokaze da posjeduju nekretnine, priznali su da su kuće kupili od 2003. do 2006. godine. Na sudu su govorili i kako u BiH nisu bili od 1992. godine, no i to su slagali jer postoje dokazi o njihovom prelasku granice.