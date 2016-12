Bankari spuštaju loptu i razmišljaju o dogovoru s Vladom?

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Nakon što je u utorak u Hrvatskoj Ustavni sud objavio da je prihvatio tužbu udruge Potrošač na odluku Vrhovnog suda, u dijelu koji se tiče primjene valutne klauzule, i da je odbio sve tužbe hrvatskih banaka na dio presude koji se tiče promjenjive kamate, Sud Europske unije u Luksemburgu u srijedu je donio presudu protiv španjolskih banaka koje su također kršile pravila o formiranju kamata i prema prvim procjenama, kako prenose agencije, moraju građanima Španjolske isplatiti oko četiri milijarde eura, piše Novi list.

Zanimljivo je da se baš i Ustavni sud u svojoj odluci poziva na presudu Suda EU-a koju je po njihovom mišljenju Vrhovni sud primijenio samo u dijelu kad je odlučio da je odredba o promjenjivim kamatama bila nerazumljiva i nepoštena, pa onda i ništetna, ali da se na istu odluku nije pozvao kad je odlučivao o valutnoj klauzuli, pa je sugerirao Vrhovnom sudu da prije nove odluke pribavi prethodno mišljenje Suda EU-a.

'Teško je i zamisliti što još može biti do kraja godine? Ostalo je još deset dana. Ili do vikenda', pomalo ironično i rezignirano reagirao je jedan naš sugovornik iz bankarskog sektora na vijesti sa sudova. Iz banaka nisu službeno komentirali odluku Ustavnog suda i vjerojatno to neće ni činiti, ali dojam iz neslužbenih razgovora je da su njome prilično šokirani. No, bankari se uvijek dočekaju na noge, pa nam tako neki od njih navode da Vrhovni sud tek treba donijeti svoju novu odluku, koja može biti ista kao i prethodna, no nešto bolje obrazložena.

Ipak, oni realniji ističu da je naputak Ustavnog suda da se traži prethodno mišljenje Suda EU-a, pa smatraju da se banke moraju pripremiti i na negativan ishod. Samo prije nešto više od godinu dana baš su se iz bankarskih krugova pozivali na Ustavni i Sud EU-a, dok su pokušavali Vladu Zorana Milanovića spriječiti da mimo dogovora s njima donese zakon po kojem je obavljena konverzija kredita u švicarcima. Sada su svjesni da će nova odluka Vrhovnog suda najvjerojatnije »zatvoriti« njihove odnose s klijentima, dužnicima u švicarcima, i da bi cijena mogla biti puno veća od troška zakona o konverziji.

