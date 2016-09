Američke vlasti traže od Deutsche Bank 14 miilijardi dolara

Foto: Reuters

Američko Ministarstvo pravosuđa traži od Deutsche Bank da plati 14 milijardi dolara u sklopu istrage o prodaji loših hipotekarnih vrijednosnica, objavila je u petak ta njemačka banka.

Taj zahtjev, o kojem će se vjerojatno pregovarati nekoliko mjeseci, daleko nadmašuje očekivanja banke i ulagača. Tek naknadno će biti jasno koliko će iznositi konačni račun, no ako bude iznosio 14 milijardi dolara, predstavljat će ozbiljan udar za krhke financije Deutsche Bank i vjerojatno dodatno pogoditi povjerenje ulagača u banku.

"Deutsche Bank nema namjeru podmiriti troškove ove potencijalne građanske tužbe ni blizu navedenog iznosa. Pregovori su tek na početku i očekujemo da će dovesti do rezultata sličnih onima s drugim bankama koje su se nagodile za niže iznose", navodi banka u priopćenju u petak.

Američko Ministarstvo pravosuđa zauzelo je tvrd stav u pregovorima o nagodbi s drugim bankama, tražeći iznose naknada veće od eventualne kazne. Tako je u 2014. tražilo od Citigroupa da plati 12 milijardi dolara u sklopu istrage o prodaji loših hipotekarnih vrijednosnica, dok bi kazna eventualno mogla iznositi 7 milijardi dolara.

Iznos od 14 milijardi dolara ili čak upola manji i dalje bi bio među najvećima koje bi neka banka platila američkim vlastima u posljednjih nekoliko godina.

U 2013. godini JPMorgan Chase & Co pristao je platiti 13 milijardi dolara zbog toga što je precijenio vrijednost hipotekarnih kredita koje je prodavao investitorima tijekom financijske krize od 2008. do 2009. U 2014. Bank of America pristao je platiti 16,7 milijardi dolara kazne zbog sličnih optužbi.