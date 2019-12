Greška ih koštala skoro 11 milijuna dolara za dva sata

Foto: Neil Munns/Press Association/PIXSELL

Naime, Foreo je do ogromnog gubitka došao zbog krive cijene u sistemu online prodaje, s popustom od 96 posto na regularnu cijenu inovativnog gadgeta UFO smart masking, piše portal Buka.



Kompanija je objavila priopćenje u kojem potvrđuje da će realizirati sve kupovine obavljene putem online prodaje na "crni petak", kada su zbog kratkotrajne greške u sistemu kupci imali priliku kupiti inovativni gadget UFO uređaj smart masking za svega 9,99 dolara, umjesto regularne pune cijene od 279 dolara.



Cjelokupne razmjere propusta potvrđene su kada su podaci pokazali da je ukupno kupljeno 38.575 komada UFO uređaja po cijeni od 9,99 dolara, što je kompaniju koštalo skoro 11 milijuna američkih dolara izgubljenog prihoda u vremenskom okviru od samo dva sata.



Smatra se da je do greške, koja se reflektirala na cijelu globalnu stranicu Foreo.com, došlo oko 21.30 po srednjoeuropskom vremenu, u petak, 29. studenog, kada je pojava neuobičajeno intenzivnog prometa na stranici prvi put prouzročila pad web-stranice.



Pretpostavljajući da se radi u očekivanoj "ludnici" na "crni petak", tehničari su popravili kvar, ali pritom nisu primijetili grešku u navedenoj cijeni uređaja UFO, ostavljajući tako ovu opciju i dalje otvorenu za online kupovinu.



Grešku su uočili tehničari u noćnoj smjeni kada je oko 23 sata došlo do drugog pada stranice i kada je broj korisnika stranice dostigao nezabilježene razmjere, budući da je za sat i 20 minuta online prodaja UFO uređaja dostigla nivo od po 20 komada u sekundi širom svijeta, navodi se u priopćenju, prenose Nezavisne.