Facebook zapošljava: 'Trebamo ljude na različitim lokacijama'

Foto: Reuters

Za one koji su zainteresirani Facebook zapošljava, prenosi CNBC-ov Make It.

Sjećate se nezadovoljnih napomena koje je gigant društvenih medija dobio nakon objavljivanja svog godišnjeg izvješća o raznolikosti početkom srpnja, otkrivajući samo marginalni napredak u zapošljavanju žena, crnaca i latinoameričkih zaposlenika tijekom prošle godine.

Prošli tjedan na saslušanju u Kongresu u vezi Facebookovog plana za kripto valutu Libra (Vaga), Mark Zuckerberg je podsjećan na loše zapošljavanje kompanije u vezi s manjinama kada ga je zastupnica Joyce Beatty ispitivala o rasi, raznolikosti i poštivanju građanskih prava unutar organizacije.

Beatty je postavila nekoliko pitanja koja se odnose na Facebookovo unajmljivanje tvrtki u vlasništvu žena i nacionalnih manjina, kao i u vezi optužbi da su Facebook-ovi oglašivački sustavi dopuštali diskriminaciju u iznajmljivanju smještaja.

Beatty je Zuckerberga također pitala o pravnoj tvrtki za građanska prava koju je Facebook angažirao da obavi reviziju postotka Afroamerikanaca koji koriste Facebook.

'Želim da se svi prijave'

Otkako je Facebook objavio novu inicijativu za raznolikost - da će mu polovica američke radne snage do 2024. biti iz podzastupljenih grupacija, kompanija se hvalila svojim naporima za zapošljavanje.

"Želim da se svi prijave", rekla je Maxine Williams, glavna direktorica za raznolikost na Facebooku, za CNBC Make It. "Posljednjih pet godina mnogo zapošljavamo i puno rastemo, a i dalje to radimo, pa bi se ljudi trebali prijavljivati."

Williams predlaže da se pogleda Facebook stranica na kojoj se objavljuje svako otvaranje radnih mjesta. "Prijavite se za te poslove", kaže ona. "Budući da su nam potrebni ljudi na različitim lokacijama, trebamo ljude sa različitim setovima vještina, trebaju nam ljudi s različitim razinama iskustva, tako da postoji puno mogućnosti."

Prijava preko interneta

Ironičan dio o prijavi u veliku tvrtku poput Facebooka? Internetske prijave zapravo se gledaju - u stvari, to je način na koji je Williams dobila u ulogu koju sada ima.

"Prijavila sam se na mreži", kaže ona o svom položaju u Facebooku. "Vidjela sam posao na mreži i ubacila svoju prijavu."

Većina zapošljavanja zapravo dolazi od ljudi koji se prijavljuju putem Interneta, a ne od preporuka, kaže Williams. To se razlikuje od tradicionalnog savjeta, koji tvrdi da je cjelokupni sustav internetskih aplikacija "crna rupa" prepuna tisuća životopisa.

Prema bivšem zaposleniku Google-a Gayleu Laakmannu McDowellu, autoru knjige "The Google Resume (životopis): kako se pripremiti za karijeru i zaposliti posao u Appleu, Mircrosoftu, Googleu ili bilo kojoj Top Tech kompaniji", ključ za dobijanje poslova u ​​velikim tehnološkim kompanijama je "dobivanje interne preporuke", čak i vezom drugog ili trećeg stupnja, a ne prvog. Osim što je radio u Googleu, McDowell je prethodno radio i u Microsoftu i Appleu.

Williams ne poriče važnost strategije poznavanja ljudi unutar organizacije. Za one koji mogu imati prijatelja ili nekoga na Facebooku da ih upute, to je pametno učiniti u bilo kojoj industriji kako bi dobili bilo kakav posao, kaže ona. Ali ako kandidati ispunjavaju osnovne kvalifikacije i specifične zahtjeve za posao, poput razine iskustva i traženih vještina, prvo bi se svakako trebali prijaviti na mreži.

Nakon što se stigne na razgovor za posao, Williams preporučuje kandidatima da pokažu kako su sposobni i učiti i graditi u isto vrijeme.

Za pripadnike manjina savjetuje da se sami identificiraju kao takvi kada ih se zatraži, makar je na dobrovoljnoj bazi.

Da bi aktivno povećao zapošljavanje nedovoljno zastupljenih zaposlenika, Williams kaže da Facebook ima uspostavljene sustave koje će tvrtka nastaviti poboljšavati. Na primjer, tijekom sljedećih pet godina Facebook će postati učinkovitiji, kaže Williams, napominjući da je tvrtka uvelike povećala broj škola koje posjećuje i broj stažiranja koje nudi.

Tu je i pokretanje Facebook sveučilišta prije šest godina, koje regrutira iz zajednica koje su slabo zastupljene. Williams kaže da je osmotjedni program stažiranja porastao sa 30 na nekoliko stotina ljudi. Facebook će i dalje svake godine ulagati u svoje inicijative za zapošljavanje, podučavajući u kampusima gdje mogu posaditi sjeme za nove regrute, kaže ona.

Iako gigant društvenih medija pozdravlja ljude svih starosnih grupa, tvrtka usmjerena na misiju poput Facebooka privlači mlađu generaciju, kaže Williams. Facebook se fokusira na inovacije, a milenijci vole stvarati i isprobavati nove stvari.

"To je ono što radimo, mi inoviramo", kaže Williams. „Postoji način na koji mlađi ljudi imaju optimizam za to što je moguće, što mogu stvoriti u svijetu. Kad stignete do moje dobne skupine, to je mjesto na kojem smo započeli skretanje u kut, i ta živost, očekivanje da ću sada promijeniti svijet, malo su nestali. Govorim za sebe, ne govorim za sve u svojoj generaciji, ali milenijalci to još uvijek imaju."

Facebook može imati visoki cilj zapošljavanja ispred njega u sljedećih pet godina, ali kompanija kaže kako nastoji zaposliti ljude koji su nadahnuti na ovu promjenu.

"Naravno, na Facebooku imamo sjajan model gdje smo imali 19-godišnjeg [suosnivača] koji je i sam milenijac", kaže Williams o predsjednik Uprave Zuckerbergu (35).

„Vodi nas milenijac; Ne postoji puno tvrtki na našoj razini koje vode milenijci, ali naša je takva”, kaže ona. "I tako, tamo postoji određena sinergija, za koju mislim da milenijcima rad na Facebooku čini uzbudljivim i ispunjenim."