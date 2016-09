Singapurski anđeo ulaže 10 milijuna dolara u hrvatske startupe, pregovara i s Matom Rimcem

Patrick Teng u Hrvatskoj sa sastao s predsjednicom RH i županom dubrovačkim

Dok se u Hrvatskoj traže lokalni poslovni anđeli koji bi ulagali u startupe, singapurski poduzetnik Patrick Teng tvrdi da je za tu namjenu pripremio deset milijuna dolara. Štoviše, ističe da je do sada uložio u tri hrvatske tvrtke Geofoto, Hipersferu i Mobile One te da pregovara s još dvije INsig2 i Rimac automobilima.

Teng je u Hrvatskoj samo ovog ljeta boravio već tri puta. Među inima sastao se s predsjednicom RH Kolindom Grabar Kitarević te dubrovačko-neretvanskim županom Nikolom Dobroslavićem. Naime, uz investicije u tehnološke kompanije, azijski je poduzetnik zainteresiran i za ulaganja u bankarstvo, o čemu razgovara s Karlovačkom bankom, te u turizam.

Plan mu je, ističe, u Dubrovnik dovesti jedan od najluksuznijih svjetskih hotelskih brendova Hanging Gardens.

Burzovni veteran

Za sada u Sudskom registru nismo mogli naći potvrdu ulaganja koja spominje Teng, ali nije isključeno da će se skoro pojaviti s obzirom da se upis u registar može otegnuti neko vrijeme. Tenga je u sklopu inicijative privlačenja stranih investicija doveo Dražen Margeta, veleposlanik Hrvatske u kraljevini Tajland, a koji usto pokriva teritorije Filipina i Singapur te ASEAN.

3investicije u startupe u Hrvatskoj dosad napravio osnivač Six Capitala

Sam Teng dobro je poznat investicijskoj zajednici. Veteran je sa 30 godina iskustva u inovativne biznise. Prije sedam godina osnovao je tvrtku Six Capital, kojoj je fokus bio burzovno trgovanje. Prethodno je bio potpredsjednik Chase Manhattan banke u Singapuru, a nakon toga radi u Union Bank of Switzerland u Tokiju te na nizu velikih burzi diljem Azije i Pacifika. Danas je izvršni direktor Six Capitala koji po azijskim zemljama promiće digitalno zdravstvo i demokratizaciju bankarstva. U Indoneziji je ovog ljeta potpisao sporazum o razvoju centra kompetencija za blockchain.

Hrvatski startupi

Tvrtka Geofoto Zvonka Biljeckog svojevremeno je u Azerbajdžanu ugovorila najveći hrvatski izvozni posao ikad, vrijedan 750 milijuna kuna. Međutim, da li je posao realiziran nikada nije objavljeno. Vrlo potentan projekt Hipersfera Bojana Pečnika, u sklopu kojeg je predviđena proizvodnja prvog hrvatskog drona, već dvije godine traži investitora. Znalo se da je netko ušao u projekt nakon što je Pečnik prešao raditi puno radno vrijeme u tvrtci, a sad se po prvi put doznaje i tko.

O IT tvrtci Mobile One zasad je malo podataka. INsig2 dio je IN2 grupe specijaliziran za IT sigurnost, a o Rimcu Teng kaže da ga zanimaju električni bicikli.