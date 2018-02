U šest mjeseci od cupcakesa je stvorila biznis, a ima i velike planove za dalje

Martina Miletić, vlasnica tvrtke My3Cakes

Martina Miletić, agronomka po struci, odlučila je prije tri mjeseca uploviti u poduzetničke vode stoga je pokrenula tvrtku My3Cakes.

Tim potezom je nekadašnja voditeljica i predavačica na Akademiji vina od svog hobija napravila posao - peče cupcakese i deserte koji se baziraju na njima poput cupcakes torte ili cakepopsa. "Posao i ideja su došli sami po sebi i nisam puno morala o tome razmišljati. Vodila sam Akademiju vina, no nakon trudnoće je taj posao nestao. Uz djecu sam radila cupcakese, kombinirala okuse, istraživala, konstantno tražila nove ideje i ubrzo sam shvatila da od toga mogu stvoriti vlastiti biznis", prisjeća se početaka poduzetnica Martina Miletić.

Prilagođeni recepti

Kako kaže, put od ideje do otvaranje tvrtke trajao je svega šest mjeseci te je krajem studenog otvorila tvrtku i punom parom krenula s pečenjem. "Početni recepti su preuzeti s inozemnih web stranica s receptima, no s vremenom sam ih prilagodila našim okusnim pupoljcima i željama domaćih kupaca i našeg tržišta", objašnjava Miletić. Njezini cupcakesi se mogu naručiti putem weba i Facebook stranice, a Miletić u ponudi ima i one bezglutenske.

Okusi su, kako tvrdi Miletić, raznoliki, većinom tipični, ali poneki su i nesvakodnevne i hrabre kombinacije okusa. U ponudi je tako nezaobilazna kombinacije čokolade i lješnjaka, vanilije i marelice te one malo neobičnije poput kombinacije rogača, naranče i mascarponea, meringa i jagoda, cikle i tamne čokolade ili pak badema i mrkve. Osim onih iz "stalne" ponude kupci mogu kreirati cupcake po svom ukusu, moguća je dostava, a minimalna količina za narudžbu jest šest velikih cupcakesa ili 12 malih cupcakesa.

Nada se zapošljavanju

Kako kaže, planova za razvoj biznisa ima mnoštvo, a jedan do prvih je širenje distribucijskih kanala. "Zasad se moji cupcakesi mogu naručiti preko naše Facebook stranice i weba, a u planu nam je i distribucija kroz kafiće. Radim i na showroomu, a kada se posao proširi u planu su i nova zapošljavanja˝, poručuje Miletić.