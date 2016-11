Krstarenje – degustacija gradova na najudobniji način!

Foto: foto press

Ako još nikada niste bili na brodu ili Vas kapetan već poznaje po imenu, ovdje ćete dobiti sve informacije koje želite znati o krstarenjima.

Zašto krstarenje?

Jednostavno, jer je to najbolji način putovanja, gdje je moguće naći za svakoga po nešto. Kao prvo, današnji brodovi za krstarenja su izuzetno moderni i inovativni, i nude aktivnosti koje možete pronaći u najboljim turističkim resortima na kopnu. Osim bazena, stijena za penjanje, sportskih igrališta, klizališta, pa čak i bazena sa umjetnim valovima za surfanje, koji su Vam dostupni na suvremenim brodovima, putujući hoteli Vas vode do nekih od najljepših destinacija na svijetu. Da o vrhunskoj hrani, koja je kao prošireni puni pansion uključena u cijenu, ni ne govorimo. U jednom tjednu posjetit ćete 5 ili 6 različitih mjesta i to na vrlo jednostavan način – bez svakodnevnog pakiranja i napornog putovanja. Sve to po uistinu pristupačnim cijenama. Krstarenje je kao da ste na nekoliko putovanja odjednom. Tako nešto jednostavno ne možete doživjeti nigdje drugdje nego na krstarenju!

Kamo možemo ići?

Krstarenja su danas na raspolaganju po cijelom svijetu. Možete posjetiti više od 300 destinacija, neke u najljepšim dijelovima svijeta. Od istinske ljepote Aljaske i Kanade do očaravajućih europskih gradova i modernog Bliskog istoka. Čekaju Vas bogati krajolici Meksika, razigrani Karibi, Panamski kanal, Bermudski otoci i Bahami. Birati možete između Havaja, Australije, Novog Zelanda, Azije i Južne Amerike. Izaberite Vašu destinaciju iz snova i pripremite se na avanturu. Pretražite naš pretraživač po destinacijama, terminima i brodovima, te odaberite ono što Vas očarava. Nazovite nas i pronaći ćemo Vaše krstarenje iz snova po vrlo ugodnim cijenama.

Kako je na krstarenju?

Vaš dan može biti pun aktivnosti od jutra do večeri, ili se cijeli dan možete odmarati. Izbor je Vaš! Okušajte se u penjanju po stijeni ili u surfanju na umjetnom valu, kupujte se ili sunčajte, odigrajte partiju minigolfa ili košarke, pridružite se Vašoj djeci na obiteljskim karaokama, usavršite znanje kuhanja specijaliteta ili neku drugu vještinu na jednoj od edukativnih radionica, ili se opustite u wellness centru. Pogledajte brodski časopis koji Vam je dnevno dostupan i odlučite se u čemu želite sudjelovati, jer aktivnosti je previše da biste sve uspjeli isprobati. Osim toga, sačuvajte nešto snage i za posjet prekrasnim destinacijama.

Tko ide na krstarenje?

Jednostavno rečeno, krstarenja su za svakoga. Za obitelji, parove, obiteljske te poslovne susrete i kongrese. Od najmirnijih do najdivljih, brojne aktivnosti za svakog istraživača. Djeca su posebno oduševljena krstarenjima, budući su na brodovima prekrasni dječji klubovi i programi, u kojima se tijekom cijelog krstarenja zabavljaju, uče i igraju. Dječji programi namijenjeni su različitim dobnim skupinama, tako da uživaju baš svi, najmlađi u crtanju i raznim igrama, stariji u video igrama i otkrivanju blaga, te tinejdžeri u posebnim diskotekama za mlade. U međuvremenu se odrasli opuštaju u wellness centrima, treniraju fitness, sudjeluju na tečaju joge ili boksa, kupuju i zabavljaju se u kockarnici. Velik broj restorana na brodu pobrinut će se za svakog gosta, od najmanje zahtjevnih do pravih gurmana. Uz uključeni puni pansion priuštit ćete si mnogo specijaliteta i ponekad zgriješili uz božanstvenu slasticu. Što poželite, to na brodu i dobijete!

Što raditi u lukama?

Što raditi u lukama? Skoro svaki dan probuditi ćete se na novom mjestu. Na brodu će Vam za svaku luku pripremiti i ponuditi mnogo fakultativnih izleta. Pri tako širokom izboru izleta sigurno ćete pronaći nešto za sebe. U ponudi možete pronaći nešto mirnije izlete, kao što su šetnje gradovima, razgledi muzeja i glavnih znamenitosti te panoramske vožnje autobusom, do više adrenalinskih izleta kao što su najam bicikala, automobila, quadova, vodenih skutera, adrenalinskog spuštanja po žici, ronjenja, jedrenja, lova na barakude, vožnje gliserima, letenja helikopterom itd. Isprobajte lokalne specijalitete i osjetite djelić kulturnih događanja. Svakako u svakoj luci možete istražiti destinaciju i u vlastitom aranžmanu, upoznati lokalno stanovništvo i kupiti suvenire. Ponekad su cijene brodskih izleta nešto više, zato nam dopustite, da Vas savjetujemo koji ćete brodski izlet rezervirati a gdje ćete i kako sami posjetiti određena mjesta te na taj način, uz divan doživljaj i uštedjeti. U svakom slučaju, nakon krstarenja svatko će zavidjeti Vašem foto albumu s putovanja.

Kako izgleda soba/kabina?

U pomorskom izričaju se uobičajeno koristi riječ kabina, iako se u biti radi o hotelskoj sobi, koja je uobičajeno vrlo udobna i odlično je mjesto za odmor nakon cjelodnevnih avantura na brodu i kopnu. Kabine se ponešto razlikuju od broda do broda - kako po kategorijama, tako i po veličini i opremi. Tako neke luksuzne kabine, odnosno apartmani imaju svoj klavir i masažnu kadu, dok većina kabina sadrži standardnu opremu: tuš/WC, SAT TV, radio, minibar i sef. Osnovna podjela kabina je na unutarnje, vanjske s prozorom, vanjske s balkonom i apartmane s balkonom. Uobičajeno su kabine dvokrevetne, s mogućnošću još dva dodatna kreveta, koji se otvaraju iz zida, ali su usprkos tomu jednako udobni te standardne veličine, iako na njima najčešće spavaju djeca. Na brodovima su dostupne kabine pogodne za svaki džep i bilo koju vrstu gosta.

Što ponijeti sa sobom?

Na brodu ćete se osjećati najudobnije u sportskoj i “casual” odjeći. Preporučamo svakodnevnu odjeću (majice, polo majice, trenirke, traperice, kratke hlače) i kupaće kostime za aktivnosti na brodu i kopnu. Za

aktivnosti na palubi je najprimjerenija sportska obuća s niskom petom, a za izlete preporučamo udobnu obuću za hodanje. Na krstarenju ćete, ukoliko želite, prisustvovati i na nekoliko formalnih večera za koju preporučamo primjerenu večernju toaletu (ženski kostimi ili haljine, muška odijela i kravate). Ukoliko želite, za takvu večeru na nekim brodovima možete unajmiti i smoking. Ručnike nije potrebno nositi sa sobom jer su Vam na raspolaganju, kako u kabini i uz bazen, tako i veliki ručnici za plažu. Nikako ne zaboravite fotoaparat ili kameru, te po mogućnosti dalekozor kako ne biste ništa propustili. Na odmet neće biti kakva zaštita za glavu i od sunca, te mali kišobran u slučaju kiše. Prije svakog krstarenja također ćemo Vam pripremiti detaljne informacije sa savjetima i naputcima za konkretno krstarenje.

Što je na raspolaganju djeci i mladima?

Brodovi nude brojne aktivnosti za djecu svih uzrasta. Programi se baziraju na tome, da se uz pomoć osposobljenih animatora, djeca kroz igru uče i razvijaju. Mladi će otkriti sasvim novi svijet krstarenja, koji je samo njima na raspolaganju. Plesanje do dva ujutro u posebnoj diskoteci samo za njih, druženje s vršnjacima u posebnom salonu za mlade. Djeca starosti od 3 do 11 godina bit će oduševljeni aktivnostima koje ih očekuju, od kazališta, gradnje pješčanih tvrđava, do lova na blago. U ponudi je također poseban program za roditelje s djecom između 6 i 36 mjeseci starosti. Najmlađi će biti oduševljeni glazbenim programom, zadacima za fizički razvoj i ostalim igrama.

Što je na raspolaganju za veće grupe?

Bilo da se radi o obiteljskom okupljanju, grupi putnika na odmoru ili poslovnom susretu, brodovi su idealan izbor za druženje, bolje upoznavanje i povezivanje, zabavu i relaksaciju. Čar mora i beskonačne mogućnosti suvremenih brodova, stvorit će vječne uspomene.

Koje aktivnosti su Vam na raspolaganju na brodu?

Sve! Možete se opustiti i obnoviti energiju u vrhunskim wellness centrima, vježbati u bogato opremljenim fitness centrima, kupovati u duty free trgovinama, ponegdje možete čak i klizati na brodskom klizalištu ili surfati na umjetnom valu. Svakako si ujutro priuštite trčanje na stazi za jogging, osvježite se u bazenu, uživate u jacuzziju i sauni, sudjelujte u raznim društvenim igrama na bazenu ili športskim turnirima, posjetite kockarnicu, degustirajte vina, prisustvujte aukciji umjetnina, uživajte u večernjim Las Vegas i broadwayskim predstavama, pogledajte film na velikom vanjskom platnu te se zabavite dugo u noć u brojnim barovima, salonima i diskotekama uz živu glazbu. Podsjećamo, uz sve to ne zaboravite posjetiti prekrasna mjesta u kojima ćete se svaki dan zaustavljati.

Što je uključeno u cijenu?

U cijenu krstarenja su uključeni sva zabava i animacija, prošireni puni pansion (gotovo 20 sata na dan u klasičnim i samoposlužnim restoranima i 24-satna posluga u kabinu), smještaj u kabini izabrane kategorije, sportske aktivnosti, fitness, bazeni, jacuzzi, saune (ne na svim brodovima), ulaz u kockarnicu (casino), diskoteku te večernje predstave u kazalištu, dječji programi i animacija. Neka bezalkoholna pića su također uključena u cijenu. To su najčešće voda, limunada, ledeni čaj, kava itd. Pića iz barova se plaćaju dodatno. Uz minimalnu doplatu na brodu su na raspolaganju također posebni specijalizirani restorani. Isto tako su uz doplatu na raspolaganju dobro opremljene duty-free trgovine i fakultativni izleti.

Kakve su mogućnosti prehrane na brodu?

Na brodu se nudi toliko različitih jela i specijaliteta u različitim restoranima i salonima, tako da će odluka biti teška. Za večeru su u ponudi bogati meniji s vrhunski pripremljenom i posluženom hranom, uključujući juhe, više vrsta predjela, glavno jelo i desert. Bogati izbor mesnih, ribljih, povrtnih i vegetarijanskih jela zadovoljit će svačiji ukus. Za Vas je moguće pripremiti i posebnu dijetnu prehranu, kosher menije i menije za djecu. Ako ste za opušteniju večeru, poslužite se u bogato opremljenom samoposlužnom restoranu, gdje se također poslužuje doručak, ručak i večera. Kako Vam uz sve navedene aktivnosti ne bi ponestalo energije, iznenadit će Vas i poslijepodnevnim snackom i kolačima te ponoćnim biffeom. Ukoliko želite, jednom tjedno prisustvujte tradicionalnoj gala kapetanovoj večeri. Ako usprkos bogatom izboru zaželite isključivo talijansku i mediteransku prehranu ili sočne odreske sa žara i to u intimnijem okruženju, uz malu doplatu rezervirajte stol za dvoje u jednom od specijaliziranih restorana.