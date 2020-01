Završena je najsadržajnija i najljepša dosadašnja adventska manifestacija u Zadru, koja je tijekom prosinca donijela 14 posto veći broj turističkih noćenja

Foto: TZGZ/Iva Perinčić/Fabio Šimićev

Ti su zadarski trgovi bili glavni gradski đir, odnosno mjesto okupljanja velikog broja Zadrana, ali i turista koji su u prosincu ostvarili 14 posto više noćenja nego godinu ranije – ovo su sažeto bile osnovne poruke koje su predstavnik Grada Zadra Ivica Katić, direktor gradskog poduzeća Tržnica Zadar Tomislav Letinić i direktor zadarske Turističke zajednice Mario Paleka, uputili zadarskoj javnosti.

- To je razlog za zadovoljstvo i ponos, ali i naša obaveza za daljnje djelovanje. Pokazali smo kako u razdoblju posezone možemo kreirati događaje koji su privlačni Zadranima, ali i stranim gostima kojih je bilo puno - kazao je direktor Paleka. Brojke i opće zadovoljstvo Zadrana iskazano velikom posječenošću manifestacije i brojnih događaja potvrđuju ono što je kazao direktor Paleka: od otvaranja Adventa u Zadru gradska Turistička zajednica s partnerima i suradnicima organizirala je čak 17 koncerata vrhunskih domaćih estradnih zvijezda i bendova, uz 45 pratećih programa i većih ili manjih evenata.

Nastupali su također zadarski glazbenici, plesne skupine, zborovi i likovni umjetnici, a posebna atrakcija bio je Zadar Christmas Run s više od 600 trkača. Također je u sklopu Adventa za najmlađe Zadranke i Zadrane priređeno preko 20 radionica, predstava ili animacijskih izvedbi, dok je na adventskim trgovima bilo postavljeno 25 adventskih kućica. U sklopu manifestacije Đir po gradu, iz koje je izrastao Advent u Zadru, bilo je uključeno 18 ugostiteljskih lokala, ali i svi zadarski muzeji, Hrvatsko narodno kazalište te druge kulturne ustanove u gradu.

U zaključku: na Adventu u Zadru ukupno je bilo angažirano, uključujući i timove na adventskim kućicama, više od 400 ljudi različitih zanimanja.

- Jedan od naših ciljeva bio je oživljavanje Poluotoka u periodu duboke postsezone, a taj smo cilj postigli bez obzira na kišu koja nas je često ometala u organizaciji programa. Zato već sada radimo na rješenju takve vrste problema, ukoliko ga bude na Adventu 2020. - istaknuo je Katić.

Na riječi pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka grada Zadra, nadovezao se direktor Letinić zahvalivši se svim suradnicima koji su sudjelovali u organizaciji, a posebno poznatom zadarskom scenografu Neni Stojakoviću, Šimi Ivčiću i njegovom timu koji su uredili i vodili brigu o adventskoj pozornici te Danijeli Rimanić, organizatorici Đira po gradu i koordinatorici adventskih programa koja je bila, kako je kazao Letinić, dobri duh zadarskog Adventa.

Čestitke za Advent dolaze sa svih strana, a evo što će se još događati u Zadru

Kada se tijekom Adventa u Zadru na pozornicu popeo Ivan Dečak, frontmen Vatre, odmah je primijetio:

- Imate sjajan Advent. Meni je osobno ovaj zadarski, uz zagrebački, najbolji u Hrvatskoj - kazao je raspoloženi virovitički roker. Nije bio jedini: čestitari su dolazili sa svih strana, kao i čestitke koje su stizale na adresu zadarske Turističke zajednice.

- Naša je adventska manifestacija, po formatu i kompaktnosti, vjerojatno najbolja u cijeloj Hrvatskoj - kazao je direktor Paleka i odmah najavio neke od najznačajnijih aktivnosti gradske Turističke zajednice u narednom periodu. Tako će Zadar svoje turističke potencijale i gastronomiju predstaviti u New Yorku u restoranu Felidia Lidije Bastijanić, uz sudjelovanje na prestižnom turističkom sajmu The New York Times Travel Show od 24. do 26. siječnja na Manhattanu. Paleka je najavio i održavanje Zadarskog karnevala 22. i 23. veljače, dok će se u travnju održati tradicionalni Tuna, Sushi & Wine Festival s programskim i organizacijskim redizajnom. U svibnju će Zadar biti domaćin manifestacije CROIMAS 2020. Riječ je o masovnom međunarodnom zrakoplovnom mitingu koji će privući, kako se očekuje, veliki broj inozemnih i domaćih turista.

Zadar ostvario 2,2 milijuna noćenja, ili 10 posto više nego lani

Prema podacima sustava eVisitor peto i najuspješnije dosadašnje izdanje manifestacije Advent u Zadru privuklo je u Zadar 17.714 turista, a ostvareno je 39.423 turističkih noćenja, što predstavlja povećanje od 14 posto noćenja više nego u istom razdoblju lani. Objedinjeni podaci eVisitor i eCrew sustava govore kako je tijekom 2019. godine grad Zadar zabilježio 634.049 turističkih dolazaka koji su ostvarili 2.217.710 noćenja, odnosno čak 10 posto više u dolascima i noćenjima u odnosu na godinu prije.

- Time smo odskočili od hrvatskog prosjeka u prošloj godini, ali bi mogli imati još bolje brojke kada bi imali više kvalitetnog hotelskog smještaja. Očito je da nam takvi kapaciteti nedostaju - istaknuo je direktor Paleka.