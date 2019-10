Ovo je najbolji hotel za organizaciju poslovnih događanja u Splitu!

Foto: Promo

Iako organizacija konferencija, sastanaka ili team buildinga zahtjeva vrijeme i strpljenje, ukoliko odaberete Marvie Hotel & Health, nitko od vaših kolega neće trošiti radne dane i sate na organizaciju. Taj dio posla preuzet će menadžment hotela. Marvie je gradski hotel u splitskom rezidencijalnom predjelu Zenta s podzemnom garažom na tri etaže, 76 soba i apartmana te modularnim dvoranama koje mogu primiti tim do 65 osoba ukupno. Umirujući ambijent ovog hotela garancija je da će vaše radne obveze s kolegama proći bez ometanja, a na kraju poslovnog dana, druženja se mogu organizirati uz glazbu i piće u hotelskom restoranu ili u sklopu Renevie welnessa, pored unutarnjeg bazena. Treća lokacija koja vam se nudi za ležernije programe ili večernju zabavu je atraktivna krovna terasa pored vanjskog bazena. Inače, Split se ne može pohvaliti brojnim krovnim terasama i vidikovcima tako da se upravo s ovog 'rooftopa' pruža vjerojatno najljepši pogled na splitski akvatorij kojeg ste do sada doživjeli. Sve to na trenutno i više nego ugodnih 22 stupnja Celzijusa.

Marvie Hotel & Health otvoren je prije dvije godine kao prvi hotel specijaliziran za zdravstveni turizam u Dalmaciji tako da je svaki segment ponude usmjeren na kvalitetnu brigu o sebi. Kako bi poslovni dan započeli na najbolji mogući način, članovi vašeg tima mogu odabrati jutarnju tjelovježbu koja im najviše paše – jogu, tai-chi, hidro gimnastiku, tenis na obližnjim terenima, fizioterapijski trening ili jedinstvenu šetnju uz more koje je na svega par koraka od hotela.

Za relaksaciju u pauzi ili po završetku radnog dana potpuni odmak se nalazi u prostranom Renevie wellnessu gdje su uz unutarnji bazen i relax zona, jacuzzi, finska i turska sauna i teretana. Uz različite tipove masaža i brojne tretmane za ljepotu, potom dermatološke usluge i učinkovite no neinvazivne metode za pomlađivanje kože lica i tijela, boravak u Splitu može se iskoristiti i za kompletan opći sistematski pregled vašeg menadžmenta. Ponuda hotela uključuje i čitav niz usluga medicinskog wellnessa i fizioterapijskih metoda za brži oporavak te bolje zdravlje cjelokupnog tijela jer su u sklopu prostrane wellness zone smješteni i Aqua Med Medical Wellness - ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije te MediDerm Clinic - dermatološka ambulanta za estetsku medicinu.

Od hotela možete zatražiti i da članovima vašeg tima organiziraju nešto ležernije team building programe kao što su radionica kuhanja bez glutena ili kuhanja klasičnih mediteranskih jela. U ponudi su edukacija pripreme koktela, zatim edukacije o pripremi kave ili degustacije vina. Ukoliko jedan dan želite posvetiti jačanju timskog duha na otvorenom, među brojnim programima koji se nude su i izlet brodom na četiri dalmatinska otoka, foto safari, rafting ili posjet nacionalnim parkovima.

Uz ambijent, cjelokupna ponuda ovog hotela je osmišljena s ciljem postizanja mentalne harmonije i balansa, stoga je i hotelski Da'Mar restoran zaseban gastronomski raj s finim i kreativnim, uglavnom bezglutenskim jelima. U konačnici, centralna lokacija bez gužvi, brojni sadržaji za odmor i relaksaciju nakon radnog dana te zdrava no kreativna i raznovrsna kuhinja, čine Marvie idealnim mjestom za novi poslovni zamah.

Detaljnije na www.marviehotel.com/hr