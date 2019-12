Oni su uz HAMAG-BICRO realizirali svoju poslovnu ideju

Foto: Promo

"Uspješan poduzetnik je onaj koji uspije pronaći profitabilan poslovni model kojim će svojim korisnicima donositi vrijednost. Za uspjeh je nužna tvrdoglava upornost", tvrdi Marin Trošelj, suosnivač i direktor STEMI-ja, domaćeg startupa koji je u svijetu odjeknuo zahvaljujući inovativnom šesteronožnom robotu hodaču Hexapodu. Riječ je o DIY (uradi-sam) robotu koji je osmišljen tako da ga mogu sastaviti i osnovnoškolci. To naime nije samo slikoviti prikaz proizvoda jer osim što je STEMI hrvatskim školama donirao nekoliko desetaka Hexapoda i pritom provodi edukativne radionice za djecu, upravo je njihov robot postao standardni alat za obrazovanje novih generacija Amerikanaca u STEM području. Osim što se odlično prodaje diljem svijeta, potpisali su ugovor oko pilot projekta s tvrtkom Milestone C iz Connecticuta stoga će njihovi učenici u svojim učionicama koristiti upravo hrvatski proizvod. No, svaka danas uspješna tvrtka imala je drugačiji početak i ono što je prethodilo uspjehu i rastu. Kada govorimo o STEMI-ju, potrebno je vratiti se u 2015. godinu. Tada je startup ugledao svjetlo dana, a riječ je bila o kolektivu nastalom iz istoimenog programa sveučilišne Udruge Bura Znanja. Na početku svake poslovne priče važan je kapital, a putem međunarodne platforme Indiegogo najprije su prikupili 37.000 dolara. No, bilo im je potrebno još sredstava kako bi mogli kvalitetno i do kraja razviti svoj proizvod. Tada su se aplicirali na natječaj Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza pod mentorstvom Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) koja je ove godine proslavila 25 godina, obilježivši četvrt stoljeća s 11 milijardi kuna investicija, pet tisuća projekata i 16.000 novozaposlenih. Cilj njihova natječaja je značajnim iznosima poduzećima ponuditi uspješno lansiranje inovativnih proizvoda, u sklopu kojih se provode radikalne inovacije i poboljšanje komercijalizacije proizvoda i usluga. Preko natječaja STEMI-ju je osigurano više od 1,4 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj i riječ je o najvišem mogućem iznosu bespovratnih sredstava, dok je najniži 150.000 kuna bespovratnih sredstava. Mogli bismo reći da rezultati danas govore za sebe. Naime, Trošelj je prošli mjesec u razgovoru za Poslovni dnevnik otkrio da u 2020. godini STEMI očekuje 1,6 milijuna kuna prihoda, godinu kasnije 13,5 milijuna, a 2022. uz prihod od 39,9 milijuna kuna očekuje i da će prvi put poslovati s profitom. Godinu kasnije prihod bi trebao skočiti iznad 90 milijuna, a 2024. na 213,6 milijuna kuna. Time STEMI ide u izravnu tržišnu utakmicu s danskim Legom. To je tek jedan od pozitivnih i uspješnih primjera razvoja i rasta hrvatskih MSP-ova kojima je danas gotovo pa neophodna podrška agencija i državnih institucija, posebno u obliku bespovratnih sredstava, tim više što ovdje nije riječ samo o financijskoj već i organizacijskoj pomoći, kao rezultata koji su vidljivi u kratkom roku.

Od male zanatske radionice do vodećeg europskog proizvođača

STEMI je tek jedan u nizu pozitivnih priča koje su uspjele uz pomoć sredstava i potpora, a koja su se mogla ostvariti također kroz javni poziv Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja (IRI). Trenutačno je otvoren natječaj za IRI2, a cilj je dodijeliti državne potpore za aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa te povećanje njihove suradnje sa znanstveno istraživačkim institucijama. Hvale vrijedan primjer je tvrtka RASCO čiji su začetnici Frane Franičević i Darko Paviša najprije zajedno osnovali malu zanatsku radionicu za popravke alatnih strojeva i poljoprivredne mehanizacije. Trideset godina kasnije proizvodi dvojice prijatelja danas su prisutni u gotovo 40 zemalja na pet kontinenta i među vodećim su europskim proizvođačima opreme za komunalno održavanje. Naime, zbog spomenutog poziva dobili su gotovo 16 milijuna kuna bespovratnih sredstava koje su uložili u električni pogon nove čistilice. Također, probijaju se i zahvaljujući velikom usisavaču LYNX koji kruži gradom skuplja otpatke, a može se koristiti u svim godišnjim dobima, kako opisuje predsjednik Uprave Ivan Franičević. "Kroz planirano ostvarivanje prihoda od prodaje LYNX-a i rezultate ovog projekta koji će se provoditi do 2025. godine, namjeravamo zaposliti 17 novih zaposlenika te očekujemo porast prihoda od izvoza za više od 50 posto", ustvrdio je Franičević. Prema njegovim navodima tvrtka planira uložiti 71 milijun kuna kako bi proširila svoju ponudu u poslovna područja koja ne ovise o klimatskim promjenama.

Zajmom i programima do širenja portfelja usluga u svim sektorima

Nadalje, mikro i mali gospodarski subjekti i fizičke osobe mogu se prijaviti i na ESIF mikro zajam, ako u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt. To je prepoznala Marija Butković, vizažistica i osnivačica Marra akademije koja, osim što je kroz poziv Inovacije novoosnovanih MSP-ova – I faza osigurala pola milijuna kuna potpore, iskoristila je i ESIF mikro zajam u iznosu od 100.000 kuna, kojim je proširila portfelj usluga. Među njima je i Purebeau Fubroblast, revolucionirani facelifting postupka za koji nije potreban kirurški zahtjev, te Neodimium YAG laser za uklanjanje polutrajne i trajne šminke i neželjenih tetovaža. Upravo se korištenje zajma, kaže Marija, odlično odrazilo na njezino poslovanje i ukupni promet.

HAMAG-BICRO podržava mikro, mala i srednja poduzeća u najranijim fazama istraživanja, i to u sklopu programa PoC (Proof of Concept) kojim se osigurava pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta. Ovu je priliku odlično iskoristila mlada zagrebačka tvrtka ROMB Technologies koja je razvila inovativan upravljački algoritam nove generacije koji će omogućiti vozilima samostalno gibanje bez intervencije čovjeka. Pomoću PoC programa, kojim je tvrtki osigurano gotovo 350.000 kuna, proveli su tehničku i komercijalnu provjeru svojih inovacija.

U zlatno vrijeme hrvatskog gospodarstva i poduzetništva kada su mikro, malim i srednjim poduzećima potrebne investicije, inovacije, razvoj gospodarstva i rast zaposlenosti, ovakvi programi i pozivi dobrodošli su i gotovo pa neophodni.

