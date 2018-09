Jedinstvena Rolex Daytona izložba uskoro u Zagrebu

Rolex Cosmograph Daytona 116500LN

Rolex zastupnik, Mamić i Rolex pozivaju vas da istražite priču o legendarnom satu, Oyster Perpetual Cosmograph Daytoni, kroz jedinstvenu izložbu posvećenu strasti za brzinom i moto sportu koji su inspirirali ovu ikonu kronograf sata.

Rolex Daytona izložba prvi put bit će izložena u Zagrebu i to ekskluzivno u hotelu Esplanade Zagreb 28. rujna od 09:00 do 22:00 sata i 29. rujna od 09:00 do 18:00 sati. Ulaz je slobodan za sve posjetitelje.

Ove godine, Mamić, ponosni član Rolex obitelji slavi veliki jubilej - 40.godišnjicu partnerstva s Rolexom. Švicarski proizvođač satova sa sjedištem u Ženevi ima globalnu reputaciju za izvrsnost u kvaliteti, pouzdanosti i preciznosti svojih satova. Rolex Daytona izložba organizirana je kako bi se obilježila ova posebna prigoda te pružilo očaravajuće iskustvo kao znak zahvalnosti za podršku i lojalnost brendu tijekom četiri desetljeća.

Kroz niz panela i interaktivnih prikaza, izložba će se vratiti korijenima i evoluciji privlačnog sata Cosmograph Daytona, nazvanog po gradu na Floridi (SAD), koji je sinonim za brzinu i cijenjen je od strane najbržih svjetskih vozača utrka i entuzijasta.



Posjetitelji izložbe imat će jedinstvenu priliku uživo vidjeti i diviti se novom satu Rolex Cosmograph Daytona u Oyster čeliku, opremljenom monoblok Cerachrom prstenom u crnoj keramici kombinirajući tehničku izvrsnost i performanse koje su poznate za Rolex s karakterističnom estetikom inspiriranom jedinstvenim naslijeđem ovog modela.



Sat Rolex Cosmograph Daytona stvoren je 1963. godine i napravljen je za utrke. Vrlo brzo ostvario je nevjerojatan uspjeh u svijetu moto sporta, zahvaljujući svojoj pouzdanosti i performansama. Poznat samo kao „Daytona“, sat je stekao titulu ikone kao jedan od najpoznatijih i najcjenjenijih kronografa na svijetu. Daytona je izazivačko ime koje je stvorilo vlastitu legendu, temeljenu na zemljanim rekordima u brzini, ultra snažnim motorima i utrkama na tvrdom pijesku.

Više od 50 godina nakon stvaranja, Cosmograph Daytona i dalje se razvija. Rolex nikad nije promijenio svoj pristup: nastoji dizajnirati i izraditi kronograf koji najbolje odgovara traganju brenda za savršenstvom.