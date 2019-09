Gradimo poslovne mostove povezivanjem domovinske i iseljene Hrvatske

FOTO: Promo

Sudionike Konferencije očekuje bogat program s ciljem poslovnog povezivanja Hrvata iz svih dijelova svijeta, povećanja ulaganja iseljeništva u domovinu, potpore izvozno orijentiranim hrvatskim tvrtkama i zaustavljanja iseljavanja.

Organizator je Udruga za poslovno povezivanje domovinske i iseljene Hrvatske – Meeting G2, multidisciplinarna skupina Hrvata iz dijaspore i domovine. Očekuje se dolazak brojnih uspješnih poslovnih ljudi hrvatskog podrijetla sa svih kontinenata kao i sudjelovanje hrvatskih tvrtki koje žele ostvariti kontakte za nastavak rada i razvoja. Dosad je Konferencija okupila više od 750 sudionika, od čega više od 220 Hrvata koji imaju uspješne tvrtke u 27 zemalja.

Predstavljanje uspješnih hrvatskih franšiza i start-upa te inspirativne priče

Konferencija počinje 4. studenog dobro prihvaćenom pitch sesijom „Starting up with CROnnect.me!“, koju će voditi Ante Lučić, direktor i osnivač Cronnect.me, platforme za spajanje startup-ova i ulagača iz dijaspore. Nakon toga, kao novost u programu, održat će se predstavljanje nekoliko uspješnih hrvatskih franšiza, dok je drugi dan upotpunjen i osvježen programom „Trenutak za inspiraciju“.

Prigoda za umrežavanje koja se ne propušta

Prvi dan Konferencije tradicionalno nudi i prigodu za predstavljanje i umrežavanje na sesiji „Who is Who in G2“ tijekom koje će svaki sudionik predstaviti čime se bavi i istaknuti s kime se i na koji način želi povezati. Prošle godine ovu prigodu iskoristilo je više od 100 poslovnih ljudi pa se više moglo saznati o nizu uspješnih projekata – od građevinskih, financijskih, logističkih, preko teške industrije sve do ICT-a, umjetne inteligencije, arhitekture, konzaltinga...

Povezivanje poduzetnika i pokretanje gospodarstva u Hrvatskoj

Smisao Konferencije je povezivanjem druge generacije Hrvata u iseljeništvu i domaćih poduzetnika pokrenuti novo razdoblje rasta i razvoja u Hrvatskoj. Dosadašnji uspjeh se očituje u činjenici da ima sve više tvrtki koje nakon kontakata na Konferenciji pokreću projekte pri čemu povezivanje ide u svim smjerovima – Hrvatska-inozemstvo i obratno, kao i među Hrvatima u dijaspori.

Drugi dan rezerviran za panele

Drugog dana Konferencije održat će se svečano otvorenje uz obraćanja Josipa Hrgetića, predsjednika Udruge Meeting G2, Zvonka Milasa, državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH te predsjednice Republike Hrvatske, Kolinde Grabar-Kitarović.

U nastavku je pripremljeno pet panel rasprava na kojima će nastupiti više od 30 gospodarstvenika, predstavnika državnih i lokalnih institucija. Govorit će se o Hrvatima i modi, aktualnostima u IT sektoru u Hrvatskoj, iznimnim hrvatskim izvoznicima, ali i pobliže upoznati sa situacijom i izazovima hrvatskih poduzetnika u Austriji, kao i kanadskih u Hrvatskoj.

Posebno se izdvaja panel pod nazivom „Hrvatska moda – pokažimo svijetu što imamo“, pripremljen u suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika uz sudjelovanje predstavnika uspješnih hrvatskih modnih brendova. Na panelu o uspjehu u poslovnom povezivanju između Kanade i Hrvatske ponudit će se konkretni primjeri i specifičnosti suradnje te razmišljanja kako potaknuti poduzetnike na daljnji razvoj suradnje.

Prijava za Konferenciju Meeting G2 može se izvršiti na www.meeting-g2.com .

Poslovni izlet u Zadar i posjet tvrtki Ante Gotovine

Posljednjeg dana tradicionalno se organizira poslovni izlet, ovog puta u Zadar. Sudionici će posjetiti tvrtku Pelagos net farma d.o.o, u suvlasništvu generala Ante Gotovine, koja se bavi ulovom, uzgojem i obradom mlade divlje tune unutar podvodnih kaveza. Potom slijedi odlazak u Kneževu palaču gdje će se održati prezentacija zadarskih tvrtki, poslovnih zona i drugih poslovnih prilika koje se nude na tom području.

OKVIR: Zašto doći na Meeting G2?

Poslovno umrežavanje

Nove poslovne prilike

Transfer znanja i iskustva

Povezivanje s hrvatskim komorama širom svijeta

OKVIR: Izdvojeno iz ovogodišnjeg programa