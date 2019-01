ATOMSKI MARKETING Knjiga koja vam otkriva kako 'rasturiti' marketing u 2019. godini!

Foto: promo

Marketing je prije bio rezerviran samo za one koji imaju velike budžete, ali to se danas promijenilo. Novi ‘online svijet’ omogućio je mnoge do sada neslućene mogućnosti.

Sada, u marketingu digitalnog doba, nisu potrebni ogromni budžeti kako biste ostvarili kvalitetne rezultate. U današnje vrijeme možete uz minimalne budžete doći do fenomenalnih rezultata, a možete sve u bilo kojem trenutku mjeriti, pratiti i mijenjati. Eliminirati nešto što je loše odmah, postaviti nešto drugo ili testirati nešto treće.

U knjizi se spominju marketinške situacije s kojima su se autor Marijan Palić i suautor Mato Rajić susretali u karijeri, a bilo ih je dosta. Od osobnog brendiranja, pa da po mnogima 'nemogućih misija' punjenja dvorana na sportskim događajima, ali i vođenju marketinga za jake sportske brendove te najjaču poslovnu školu u Jugoistočnoj Europi – COTRUGLI Business School.

Puno izazova, ali i puno zanimljivih i različitih rješenja. Knjiga Atomski Marketing će vam ona pomoći u realizaciji svojih projekata, poboljšanju rezultata u tvrtki ili osobnom brendingu.

Zašto pročitati knjigu?

Marketing digitalnog doba, to je onaj marketing koji donosi rezultate. Kako doći do tih rezultata? U knjizi se nalaze primjeri iz Hrvatske, ali i svijeta.

To su primjeri koje i vi možete primijeniti već danas, uz minimalne budžete, baš kao što je radio i sam autor.

Upravo to je ljepota marketinga digitalnog doba, sve se može pratiti, mjeriti i mijenjati. Svi imaju jednake mogućnosti razvoja i prezentacije, interakcije i komunikacije.

Marketingaši i influenceri o knjizi

Knjigu su recenzirali i mnogi uglednici iz marketinga, ali i oni koji se bave digitalnim marketingom. Riječ je Iliji Brajkoviću koji je direktor digitalne agencije Kontra, Mati Rajiću vlasniku Rajić Consultinga,te Mati Mijiću koji je jedan od najčitanijih kolumnista u Večernjem listu te stručnjak za digitalnu komunikaciju i marketing.

“Knjiga Atomski marketing nije vaša obična knjiga o marketingu, gdje čitate 300 stranica, a iz toga izvučete 2 stranice vrijednih zaključaka. Ovdje je riječ o odličnom spoju poslovanja i marketinga, gdje autor kroz životne priče i projekte pokazuje koliko marketing može pomoći u poslovanju. Knjiga nipošto nije znanstveni pogled na marketing, nego pogled nekoga tko marketing živi i radi godinama i kroz svoje životne priče i projekte pokazuje prilike i zamke koje moderni marketing pruža. Must read!”- Ilija Brajković, Kontra Digitalna Agencija (CEO)

„Atomski marketing zvuči pretenciozno prije čitanja, a nakon čitanja shvatite da se drugačije i nije mogla nazvati. Knjiga je obavezno štivo za svakog marketinškog profesionalca koji stoji pred izazovom digitalnog društva. Primjeri iz knjige i korištenje različitih platformi inspirirani su ili vlastitim ili primjerima najboljih kampanja.” - Mato Rajić, Rajić Consulting (vlasnik) i suautor knjige

„Postojanje ove knjige dokaz je da Marijan Palić izuzetno dobro prepoznaje potrebe tržišta, a poruku zna uobličiti tako da ona bude kratka, svima jasna i razumljiva te jako zanimljiva. Bez ukalupljivanja u teoretske okvire koji jesu važni, ali neće kod prosječne mlade osobe pobuditi naročitu ljubav prema marketingu, Palić pričajući vlastitu priču budućim marketingašima otkriva ono najvažnije u modernom marketingu – tajne storytellinga. Za razliku od autora koji, poput njega samoga, nisu znanstvenici, ali smatraju svoje djelo bezvrijednim bez teoretskih koncepata pa ih umiješaju samo da ih bude, Palić se drži onoga u čemu je majstor – prakse. Na vlastitim iskustvima i kvalitetnim primjerima iz zemlje i svijeta daje vjerni prikaz onoga što marketing danas jest. Želite li raditi u marketingu digitalnog doba, a ne znate odakle bi krenuli, počnite s „Atomskim marketingom“.“ – Mate Mijić, politički analitičar, konzultant i poduzetnik u digitalnoj komunikaciji i marketingu

Gdje kupiti knjigu?

Knjgu možete kupiti putem web stranica www.atomskimarketing.com za 149 kn. Plaćanje se vrši prilikom preuzimanja uz besplatnu dostavu.

Podcast Atomski Marketing

Uz samu knjigu Atomski Marketing, moći ćete slušati i podcast istog imena. Na podcastu će biti gosti svi relevantni uz teme vezane uz digital, a teme će biti edukativne te temeljene na najboljim praksama. Gost prvog podcasta koji možete poslušati ovdje bio je Vice Božić iz agencije za digitalno oglašavanje GoAds.