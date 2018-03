Klikom do punog hladnjaka

Foto: press

Koliko ste puta namršteni stajali pred praznim hladnjakom, a vani su vremenski uvjeti bili takvi da biste radije gladovali nego otišli do trgovine? Koliko ste puta strpljivo čekali na blagajni,a kad ste konačno došli na red, slijedila je ubrzana gimnastika za ruke i ledja jer ste munjevitom brzinom trebali posložiti kupljene namirnice u vrećice, da se ne bi stvarao zastoj? A onda ste pod težinom vrećica jedva pronašli ključ od automobila da biste kupljeno stavili u prtljažnik i krenuli put kuće moleći se da pronađete parkirno mjesto. Koliko puta zbog poslovnih obveza niste ni stigli obaviti kupovinu?

Prema podacima Eurostata iz prošle godine, 7 od 10 korisnika Interneta kupovalo je online,najčešće odjeću I sportsku opremu, nakon čega slijede putovanja I smještaj za odmor. Najbrži rast postotka online kupaca u EU je u dobi od 16 do 24 i od 25 do 54 godine. Osobama od 24 do 54 godine kućne potrepštine činile su 50% online kupnje. Nastavljen je i rast online trgovina, a općenito, udio kupovine online korisnika u EU 2017. je dostigao 68%, dok je, primjerice u 2016. godini iznosio 57%.

Svi konzumenti online kupovine ističu njezinu praktičnost, veliku ponudu i mogućnost dijeljenja mišljenja o proizvodima i iskustava s drugim potrošačima. Ono što je još važno jest činjenica da ih većina nije imala nikakvih problema prilikom online narudžbe, a samo mali broj kupaca istaknuo je da su problemi najčešće bili vezani uz sporiju isporuku nego što je bilo navedeno na webu. Računalo je konzumentima još najomiljeniji uređaj za obavljanje online kupovine, ali sve je više i onih koji kupuju online svojim mobilnim telefonima.

Hrvatska prati europske trendove i područje trgovine se brzo digitalizira, a stalno rastući broj registriranih online kupaca imaju oni trgovci koji korisnicima pružaju sigurno i kvalitetno korisničko iskustvo.

Na Konzum KLIK-u online konzumenti ostvaruju znatne uštede svog vremena i novca, kupovina je praktična jer se može obaviti iz udobnosti doma ili s bilo kojeg drugog mjesta, dostava je osigurana i brza, a klikom možete birati i da sami odete po naručenu robu ako vam vrijeme dostave ne odgovara.

S nekoliko jednostavnih koraka besplatne registracije, više nikad nećete namršteni stajati pred praznim hladnjakom dok vani prži sunce ili ledi snijeg, niti će vas brinuti gužve u trgovini. Surfanje pri izboru artikala zanimljivo je i zabavno, a vidljive cijene svakog proizvoda omogućavaju konzumentu da unaprijed kontrolira svoju potrošnju. Kako je svima vrijeme dragocjeno, online kupci Konzum Klika, štede i vrijeme koje bi potrošili na odlazak u trgovinu, obavljanje kupovine i povratak kući. Uz nekoliko jednostavnih klikova, umjesto da čekaju u redu na blagajnama, roditelji mogu s djecom u park, umirovljenici u šetnju bez teških vrećica, a mladi koji se u zadnji trenutak odluče na kućnu zabavu, za samo nekoliko trenutaka mogu naručiti gotove plate jela i rashlađeno piće koji im dolaze na kućnu adresu. Nabava uredskoga materijala također je jednostavna i rješava se za nekoliko trenutaka.

Zahvaljujući brzoj i sigurnoj online narudžbi, svim online kupcima uvijek ostane više slobodnog vremena koje mogu provesti baš onako kako žele.

Sadržaj omogućio KONZUM klik