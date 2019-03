VIDEO: Kako je mladić s Downom izgradio poslovno carstvo u samo par godina?

Foto: John's Crazy Socks Facebook screenshot

Različitost je jako bitna za ljude, to pokazuje simboličan čin nošenja različitih čarapa na Svjetski dan sindroma Down (WDSD) kojeg je službeno odredila međunarodna organizacija Down Syndrome International (DSI).

Na taj dan, 2016. godine Mark Cronin i njegov dvadesetogodišnji sin John s Downovim sindromom pokušali su kupiti posebne čarape, napravljene upravo u svrhu obilježavanja. No ništa slično nisu mogli pronaći.

Tada je John došao na ideju da ih sami naprave. Upravo je završio srednju školu, a prilike za posao nije bilo. S voljenim ocem, koji je također tada tražio novi posao, odlučio je pokrenuti tvrtku kako bi zajedno prodavali čarape. Ubrzo je John postao, kako ga je otac nazvao, “tajkun čarapa”, nakon pokretanja tvrtke “John’s Crazy Socks”.

John je prvo dizajnirao čarape u ludim bojama, srcima i brojevima 3-21 koji simboliziraju trisomiju 21, tri kopije 21. kromosoma, uzročnika Downova sindroma.

Lude čarape postale hit

Pokrenuli su internetsku prodaju, a vijest o njima proširila se brzinom munje društvenim mrežama.

U njegovoj e-trgovini možete birati između 2,300 različitih čarapa, a morate znati i da se dio od zarade donira u humanitarne svrhe, sa ciljem podizanja svijesti o Downovom sindromu.

Da su otac i sin razvili uspješan biznis, koji im je omogućio da provode što više vremena zajedno, govori podatak o 1,7 milijuna dolara zarade u 2017. godini, dok su 2018. godine zaradili preko 6 milijuna.

Johnov slogan je “sreća kroz čarape”, a poslovanje vodi kroz funkciju “direktora za sreću”.

Među 39 zaposlenika njegove tvrtke, 23 je sa posebnim potrebama.

Početkom ovog mjeseca otac i sin su pozvani u američki State Department gdje su govorili o osnaživanju ljudi s različitim sposobnostima.

“Želimo pokazati cijelom svijetu što je moguće kada pružite priliku nekom s drugačijim sposobnostima”, rekao je tom prilikom John Cronin.