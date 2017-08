Potvrđen kao jedan od najboljih gradova za investiranje u Europi

Ivanec ima međunarodni certifikat BFC (Business Friendly Certification)/Marko Jurinec/PIXSELL

Projektni ured Grada Ivanca za EU fondove, osnovan 2015. godine, jedan je od razloga na osnovu kojih se Ivanec upisuje na listu 'pametnih' hrvatskih gradova.

Naime, osnivač ureda je grad Ivanec, a usluge ureda besplatno su stavljene na raspolaganje svim poduzetnicima, obrtnicima, OPG-ovima i udrugama, dok se istima grad koristi i za vlastite potrebe. Primjera radi, samo u kolovozu navedeni je projektni ured povukao 3,66 milijuna kuna iz EU fondova za 11 projekata ivanečkih poduzetnika. U svom djelovanju ne prave razliku između udruga i OPG-ovaca, poduzetnika ili obrtnika, pa tako ured svim zainteresiranim stranama s dobrim projektnim idejama omogućava da realizacija njihovih planova bude sufinancirana bespovratnim sredstvima. Osim za privlačenje novca iz europskih fondova, projektni je ured važan i jer je njegovim otvaranjem zaposleno desetak mladih visokoobrazovanih ljudi, odnosno njih su osigurani uvjeti da u potrazi za poslom ne moraju odlaziti u inozemstvo.

Sve skupa bilo je dovoljno da se Ivancu 2016. godine na završnoj konferenciji Gradovi budućnosti, u organizaciji Poslovnog dnevnika i Večernjeg lista, dodijeli i nagrada u kategoriji pametnije uprave. Ivanec se može smatrati jedan od propulzivnijih gradova kada govorimo o novcu europskih fondova koji će se ubrizgati u ivanečku ekonomiju. Kako kažu u Gradu, neosporno je da će takva financijska injekcija morala imati multiplicirajući učinak jer bi se provedbom svih planiranih projekata trebalo otvoriti najmanje 48 novih radnih mjesta. Nema sumnje i da će porasti ukupni prihodi i izvoz, poručuju iz ureda gradonačelnika.

Batinić Trenutna stopa nezaposlenih iznosi oko 5% i uglavnom se radi o teže zapošljivim skupinama.

Prilagodba školskih programa

"Projektni ured Grada Ivanca do sada je bio iznimno uspješan u privlačenju raspoloživog nam novca iz EU fondova, što svakako planiramo nastaviti u narednom razdoblju. Nagrade i priznanja svjedoče da su ondje zaposleni mladi ljudi obavili odličan posao čiji rad treba nastaviti poticati i dalje. Uz to smo fokusirani i na jačanje svih nužnih preduvjeta daljnjeg razvoja malog i srednjeg poduzetništva ivanečkoga kraja, kao i na kontinuirano smanjenje nezaposlenosti. Trenutna stopa nezaposlenih iznosi oko pet posto i uglavnom se radi o teže zapošljivim skupinama za koje ćemo našim sljedećim aktivnostima omogućiti uključivanje u tržište rada", u razgovoru za Poslovni dnevnik istaknuo je gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić.

Nadalje, što se tiče školstva i daljnjeg ulaganja u budućnost, Ivanec je i prije sedam godina inicirao promjenu više od 20 godina starih školskih programa, kao i njihovu prilagodbu, kako kažu, stvarnim i konkretnim potrebama ivanečke privrede. U suradnji s Varaždinskom županijom i Srednjom školom Ivanec te lokalnom drvoprerađivačkom tvrtkom grad je pokrenuo formiranje odjela stolara - zanimanja koja je dotad bilo deficitarno. Ove godine spomenutu je školu napustila peta generacija stolara, a u tijeku njihova školovanja za sve je osigurana praksa u Drvodjelcu. Jedan od najvažnijih rezultata ove inicijative je što mlade nakon završetka čeka siguran posao, a tvrtkama je osiguran potreban stručni kadar.

Kako smo saznali iz ureda gradonačelnika, na sličan se način pokrenulo i školovanje deficitarnih metalskih kadrova. U novoj školskoj godini 2017./2018. tako su u Srednju školu Ivanec upisana 32 buduća CNC operatera te je iskazan odličan interes za ovo zanimanje, što svjedoči popunjenost svih raspoloživih mjesta. Da su napori Grada primijećeni i izvan granica Hrvatske, pokazuje i podatak da Grad Ivanec ima status BFC grada (Business Friendly Certification) stečen u regionalnom projektu provedenom na području Jugoistočne Europe, financiranom od strane njemačke Vlade i drugih europskih partnera. Riječ je o certifikatu stečenom 2013. godine u vrlo zahtjevnom procesu, kako kažu u uredu gradonačelnika, kojim je ispunjavanjem 12 glavnih kriterija i 80-ak potkriterija, gradska uprava Ivanca trebala pokazati da u svakodnevnom radnom procesu doista provodi i ispunjava norme povoljnog poslovnog okruženja ujednačene sa standardima EU.

Mini reforma uprave

Brendiranje Ivanca kao atraktivne sredine za potencijalne investitore 2014. godine je prepoznao i The Financial Times koji ga je po prvi put među stotinama europskih gradova smjestio na deseto mjesto liste poželjnih ulagačkih destinacija. Nedugo nakon, ekonomski analitičari Financial Timesa Ivanec su proglasili i najpoželjnijom ulagačkom destinaciji na razini europskih gradova do 100.000 stanovnika.

"Da smo na dobrom putu u našim nastojanjima svjedoči i dobivanje novog međunarodnog certifikata (BFC) kojim se Ivanec na području Jugoistočne Europe potvrđuje kao grad s povoljnim poslovnim okruženjem i prijateljskom atmosferom za biznis. Značajno je i što je naše područje postalo atraktivno i inozemnim ulagačima, tako da možemo govoriti i o dosadašnjem, ali i budućem priljevu stranog kapitala", dodao je Batinić.Ured gradonačelnika naglašava i važnost činjenice da je Ivanec u postupku certifikacije, i to uvođenjem novih normi i standarda u poslovanje te digitalizacijom dijela poslovnih procesa, istodobno izvršio i vlastitu mini reformu gradske uprave. To je ono što javnu upravu na razini Hrvatske tek očekuje, poručuju, zbog čega su uvjereni da bi ivanečki koncept modernizacije i efektivnosti mogao poslužiti kao predložak za reformski koncept i za stvaranje prijateljskog poslovnog okruženja na razini čitave zemlje.