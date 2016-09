Od 9000 žitelja Ludbrega, samo je njih 300-tinjak bez radnog mjesta

Ludbrežani tvrde da je njihov grad geografski centar svijeta i poduzetništva, Fotolia

Ludbreg u Varaždinskoj županiji zadnjih godina doživljava gospodarski procvat o čemu govore i podaci da je ove godine nezaposlenost u tom gradu 20 posto manja nego u 2015., a konstantno raste i zaposlenost. Tako je sredinom godine, na 9000 stanovnika, u Ludbregu bilo 3400 zaposlenih i 300-injak nezaposlenih. Naravno, nisu svi zaposleni u gradu Ludbrežani jer se već prošle godine pojavila potreba za “uvozom” radne snage, za sada samo iz ostatka kontinentalne Hrvatske.

Da se radi o velikom ekonomskom uzletu, pokazuje i činjenica da je gradski proračun od 55 milijuna kuna, najveći u povijesti toga grada. Štoviše, kako pojašnjava gradonačelnik Dubravko Bilić, prihodi proračuna su ove godine iznad svakog plana i za 20-ak posto veći nego lani te će i naredni proračun biti veći. “Sretan sam da smo ostvarili rast prihoda Grada usprkos mini poreznoj reformi koja nam je prije koju godinu uzela 10-11 posto prihoda. Već je ovogodišnji proračun nadmašio porezne prihode prije reforme, a novi, kojeg ćemo formirati u 11 mjesecu, će biti i znatno veći”, kazao je Bilić. Gradonačelnik je ponosan da je čak 71 posto zaposlenih u Ludbregu vezano za prerađivačku industriju, uglavnom mala i srednja poduzeća, a polako se oporavlja i poljoprivreda, posebice mala obiteljska gospodarstva. Zbog svega toga je Ludbreg ove godine dobio i prestižnu nagradu međunarodnog ekonomskog foruma Perspektive sa sjedištem u Dubrovniku “Stvaratelji za stoljeća”, za doprinos razvoju poduzetništva u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi u konkurenciji 400-tinjak nominiranih kandidata.

Sjeverozapadna Hrvatska je poznata po visokoj zaposlenosti, ali nažalost i po najmanjim plaćama u zemlji. No, Ludbreg je uspio doskočiti i tome te su plaće koje isplaćuju tamošnji poduzetnici za 171 kunu više od prosjeka Varaždinske županije. “Prosječna neto plaća u Ludbregu je lani bila 3995 kuna, što je više od 3824 kune na razni Županije, ali i dalje puno niže od 4878 kuna koliki je nacionalni prosjek plaće u poduzetništvu”, kaže Bilić. Dodaje kako su rast plaća uspjeli postići u dogovoru s poduzetnicima kojima je u interesu da imaju što zadovoljnije i motiviranije radnike, ali da na to utječe i dobro poslovanje tvrtki iz tog grada kao i deficit radne snage. Štoviše, deficit radne snage je toliki da se već od druge godine više ne planira poticanje dolaska novih tvrtki u taj grad.

“Ludbreg je prošle godine registrirao svoju poduzetničku zonu kao jedinstvenu cjelinu koja je popunjena s više od 70 posto, što je svrstava u uspješnije zone u Hrvatskoj. Aktiviran je i dugo pripremani projekt njenog sjevernog dijela, a ovih dana se očekuje i građevinska dozvola te početak radova i dolazak prvog poslovnog subjekta tvrtke Ameropa koja će u svoje poslovne pogone investirati gotovo 20 milijuna kuna. Pored toga očekuje se početak radova na novom pogonu u zapadnom dijelu zone tvrtke Ducati u izgradnju nove hale i zapošljavanje novih 50-tak Ludbrežana uz ulaganje od preko 50 milijuna kuna. Očekujemo da ćemo do kraja godine popuniti poduzetničku zonu i da će to biti kraj kvantitativnog povećavanja broja poduzetnika u Gradu. Naime, zbog deficita radne snage smo vjerojatno došli do ruba mogućnosti i povećavanje broja poduzetnika u gradu ne bi više imao smisla”, navodi Bililć.

No, zato se planira poraditi na kvaliteti industrije poticanjem visokoprofitabilnih sektora elektronike i farmaceutike koje su već uvelike prisutne u Ludbregu. Koliko je tamošnje gospodarstvo konkurentno, pokazuje i podatak da je u 2015. vrijednost izvoza iz Ludbrega iznosila gotovo 380 milijuna kuna.

Da Ludbreg nije samo dobar marketing govore i činjenice: pitoreskno mjesto u blizini autoceste i željeznice opipljivo je ‘business friendly’. U njemu su prisutne velike kompanije poput ACG Lukapsa, jednog od najvećih svjetskih proizvođača kapsula za farmaceutsku industriju, proizvođača ambalaže Bomarka, kao i Ducati komponenti, Oprema Uređaja, Oprema Strojeva, ali i niza malih poduzetnika. Većina tamošnjih tvrtki orijentirana je prema izvozu od kojeg su prošle godine ostvarili 66,3 milijuna eura prihoda.

Da veličina nije uvijek presudna kad je u pitanju poduzetništvo, svjedoči činjenica da taj gradić ima 13,6 milijuna eura prijavljenih EU projekata, kao i 10 milijuna eura odobrenih. Ove godine završene su dvije velike investicije: 35 milijuna eura uložio je Lukaps, a 7 milijuna eura Ducati u proširenje kapaciteta. Grad se nada još većem priljevu poduzetnika; u lipnju su započeli radovi na izgradnji poslovne zone Sjever u kojoj je 11.000 kvadratnih metara zemljišta već prodano, a još 112.000 kvadrata spremno čeka ulagače.