Foto: Goran Kovačić / Pixsell

Crikvenica se zahvaljujući investicijskom valu uvelike izmijenila proteklih nekoliko godina, no ovdašnje se gospodarstvo gotovo isključivo oslanja na turizam. Upravo stoga turizam se ne bi smio bazirati isključivo na lijepom vremenu tijekom ljetnih mjeseci, već iziskuje ulaganje napora u produljenje sezone, zaključak je panel diskusija na temu razvoja turizma u Crikvenici.

Zdravstveni i sportski turizam ključni su aduti u tom procesu, smatra gradonačelnik Crikvenice Damir Rukavina. „Infrastrukturni projekti i olakšavanje poslovanja naši poduzetnicima nužni su za pružanje kvalitetnih usluga. Trenutno je u pripremi veliki ciklus uređenja plažnih prostora, neophodan za kvalitetan boravak gostiju. Prijavili smo se i na EU fondove koji će u iznosu preko 80 posto financirati odvodnju za svaku kuću u Crikvenici, pa ćemo imati ne samo čisto već kvalitetu mora u skladu s najvišim europskim standardima“, naglasio je. Aktualni su i projekti produljenja šetnice do Novog Vinodolskog, stipendiranja mladih i otvaranje novih radnih mjesta kako ne bi odlazili u inozemstvo. „Valja istaknuti i projekt Agrozone kojoj je prethodilo pet godina pripreme dokumentacije da bismo na 50 godina od države dobili pravo na upravljanje tim dijelom. Grad će uložiti u infrastrukturu, izgradnju cesta i pripremu zemljišta za maslinike, vinograde, voćnjake te mediteransko bilje, što će u konačnici omogućiti minimalno 20 novih radnih mjesta“, poručio je Rukavina.

Na području Kvarnera turistički sektor bilježi konstantan rast, čak 60 posto više noćenja nego u proteklih 15 godina, kazala je direktorica Turističke zajednice Kvarner Irena Peršić Živadinov. Rezultat je to, kaže, svih strateških ulaganja na nivou županije. “Okrećemo se konkretnim nišama gostiju i idemo u brendiranje komparativnih prednosti. Prošle smo godine zabilježili šest posto više noćenja nego godinu ranije, a rezultati prvih nekoliko mjeseci predsezone 2017. ukazuju na rast od 17 posto. Pozicionirali smo se na svjetskoj ljestvici zdravstvenog turizma, čemu je dokaz prije nekoliko dana u Opatiji održan IMTJ Medical Travel Summitt. Također, ovdje imamo i neke od najboljih restorana u Hrvatskoj. Želimo spojiti sve sastavnice lokalnog turizma i da se svi naši projekti međusobno nadopunjavaju“, poručila je Živadinov.

U Crikvenici je samo prošle godine ostvareno milijun i 700 tisuća noćenja što je povećanje od devet posto u odnosu na prošlu godinu i ujedno rekord u posljednjih 20 godina, dodala je direktorica Turističke zajednice grada Crikvenice Marijana Biondić. „Radili smo na povećanju kvalitete i hotelskog i privatnog smještaja. Imamo i pet friendly ponudu, pazimo na svakog gosta. Oko 250 manifestacija na godišnjoj razini jamči da svaki gost može pronaći nešto za sebe i ulažemo u kreativni turizam. Naši je napore 2014. godine Creative Tourism Network nagradila priznanjem za najkreativniju destinaciju“, ispričala je Biondić. Medicinski turizam jedna je od najpropulzivnijih niša, složila se, a Crikvenica tu ima još jednu značajnu komparativnu prednost. „Studija hidrometeorološkog zavoda pokazala je da je crikvenička rivijera pogodna za sve aktivnosti gotovo cijele godine i da obiluje sunčanim satima“.

Neizostavna perjanica crikveničkog turizma i svjetski poznata destinacija su Terme Selce, obiteljski projekt nastao na tradiciji zdravstvenog turizma duljoj od 130 godina. Od osnivanja prije gotovo tri desetljeća do danas postali su prvi izbor brojnih uglednih sportaša različitih profila, a u skladu s trendovima suvremenog doba svoju paletu usluga redovito nadopunjavaju. Razvili su nekoliko temeljnih djelatnosti, od poliklinike s dijagnostičkom djelatnošću do fizikalne medicine i rehabilitacije, kao i medicinski wellness te brojne druge. „Brinemo o najrizičnijim skupinama poput olimpijaca, ali i menadžera te općenito ljudi suočenih s velikim količina stresa. Takav status u skladu s najvišim europskim i svjetskim standardima iziskuje brojna ulaganja i izvrsno educiran kadar. Pohvalila bih i izvrsnu suradnju s gradom na do 30 – ak različitih projekata. Jedan od naših ciljeva bila je i popularizacija mediteranske kuhinje, a osobno sam ponosna na projekt Šetnica zdravlja“, kazala je dr. Vlasta Brozičević iz Termi Selce. Dodala je i da svaki projekt, pa i oni niskobudžetni doprinose unapređenju zdravlja i kvaliteti turističke ponude crikveničkog područja. Jedan od noviteta je i Škola za zdravstveni turizam Vlasta Brozičević koja bi se uskoro trebala otvoriti svoja vrata. „Kao i svaki sektor i mi se suočavamo s nedostatkom kvalificirane radne snage. U prosjeku su potrebne dvije godine da mlada osoba po završetku obrazovanja stasa u profesionalca“, napomenula je.

Prema Marjanu Karliću, direktoru poznatog odmarališta za mlade hostela Karlovac, Crikvenica je po svojim prirodnim bogatstvima i ispred konkurencije. Značajne su to prednosti za razvoj sportskog i zdravstvenog turizma, smatra, zbog kojeg u hostel Karlovac dolaze iz čitavog svijeta. „Već 15-ak dana uz more i rekreaciju smanjuje pojavu bronhitisa kod djece. Imamo turistički proizvod na pravom mjestu i s pravom cijenom. Zato smo za naše goste, djecu i mlade, odlučili podići kvalitetu usluge“, dodao je. Ulaganja su na početku bila velika, veća od devet milijuna kuna koliko je bilo potrebno da se devastirani smještajni objekt revitalizira, kao i pripadajući sportski objekti. „Nema turizma bez ulaganja. U svemu tome imali smo izuzetnu potporu grada i dječji smo turizam uspjeli s margine dovesti do hvalevrijednih rezultata i pozicioniranja Selca na popis svjetskih destinacija“, dodao je na kraju.