Hrvatski proizvod koji jamči da 'rukopis pobjeđuje tipkovnicu'

Na nedavnom frankfurtskom sajmu Paperworld rokovnici bili među najkreativnijim izlošcima/Borna Filić/PIXSELL

Zahvaljujući dugogodišnjoj tradiciji, identitetu, kvaliteti, dopadljivu dizajnu i praktičnim dodacima, zagrebačka tvrtka Mediaform još se prije 20 godina pozicionirala u Hrvatskoj kao tržišni lider na području proizvodnje prestižnih rokovničkih artikala od najkvalitetnijih materijala.

Tvrtku je 1997. godine osnovao Nedeljko Šukurma koji danas surađuje s brojnim drugim tvrtkama i dizajnerima. Proizvode svoje tvrtke već godinama prodaje kroz maloprodajni lanac trgovina poput Narodnih novina, Školske knjige, Prosvjete i ostalih. Međutim, Šukurma nije želio stati samo na hrvatskom tržištu već je, poučen uspjehom i odličnom idejom, odlučio zakoračiti i na strano.

'Moramo se istaknuti'

"U posljednjih nekoliko godina nastojimo se probiti na europsko tržište u segmentu uredskog i školskog materijala s bilježnicama pod nazivom Keyboard u dvije grupe. Prva grupa su premium bilježnice - poput brendova Moleskine, Lanybook i slično, dok su druga grupa školske bilježnice", objašnjava nam Šukurma. Keyboard bilježnice uspješno su prije toga prodavali u knjižarama danas bivšeg Algoritma, no čak i nakon njegova zatvaranja kupci su se i dalje raspitivali o Mediaformovim bilježnicama. Upravo je to bio poticaj za našeg sugovornika da se okuša i u inozemstvu gdje je njegova tvrtka naišla na izrazito pozitivne reakcije i brojne pohvale. "Da biste se uspjeli pozicionirati na svjetskom tržištu u segmentu odavno pokrivenom poznatim svjetskim brendovima, morate napraviti nešto inovativno, zanimljivo i specifično da biste došli do izražaja.

Šukurma Osim poslovnom, Keyboard se izdvaja i estetskom funkcijom koja će privući sve koji koriste i laptope i rokovnike.

Upravo smo našom novom kolekcijom Keyboard bilježnica uspjeli pobuditi veliko zanimanje stranih distributera i knjižara. Posjetitelji hvale naše bilježnice i ideju koncipiranu na koricama", navodi direktor tvrtke. Keyboard bilježnica prenosi principijelnu poruku na prednjoj stranici jednostavnim i minimalističkim, ali dizajnerski upečatljivim načinom. Slova na reljefno otisnutoj, stiliziranoj tipkovnici, na koricama bilježnice formiraju inspirativnu poruku - Handwriting beats keyboard, u prijevodu "pisanje rukom pobjeđuje tipkovnicu", čime se promiče umjetnost pisanja rukom kao jednim od bezvremenskih načina kojim su ljudi mogli izraziti svoju osobnost.

Stoga se, osim poslovnom, izdvaja i estetskom funkcijom koja će privući sve koji koriste prijenosna računala i rokovnike. Tvrtka Mediaform već dvije godine zaredom izlaže svoju grupu proizvoda na specijaliziranom svjetskom sajmu uredske i školske opreme Paperworld u Frankfurtu. Krajem prošle godine prvi put su izlagali na Insights-X sajmu u Nürnbergu za njemačko tržište i na sajmu Big Buyer u Bologni za talijansko tržište. "Na zadnjem Paperworld sajmu u Frankfurtu organizatori su službeno istaknuli naše Keyboard bilježnice.

20 godina djeluje tvrtka za proizvodnju bilježnica i uredskog pribora

Na tom sajmu također postoji odvojeni prostor koji djeluje kao izložbena galerija pod nazivom Trends. Za nju organizator prema sajamskim temama odabire one najinovativnije i najkreativnije artikle koji bi bili posebno izloženi, s naglaskom na izvrsnost. U toj grupi vrhunskih svjetskih proizvođača bila je izložena i naša Keyboard bilježnica s brojem hale, štanda i imenom naše tvrtke", objašnjava nam vlasnik tvrtke.

Bespovratni novac iz EU

Za nastup na stranim sajmovima aplicirali su na natječaj Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Internacionalizacija malih i srednjih poduzeća, na kojem su dobili bespovratnih 170.000 kuna iz fondova EU. Riječ je o projektu MET - Mediaform na EU tržištima, u sklopu kojeg su predstavili kolekciju premium poslovnih bilježnica međunarodnoj poslovnoj zajednici, s ciljem povećanja mogućnosti ostvarivanja suradnje s inozemnim partnerima. "Cilj naše tvrtke je svake godine na sajmu širiti ponudu za potencijalne distributere u inozemstvu", zaključuje direktor Mediaforma Nedeljko Šukurma.