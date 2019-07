Više od 8000 partijanera zatreslo je šumicu kontinentalne top destinacije u Međimurju

Foto: Forestland

Proteklog vikenda, od 19. do 21. srpnja, na preko 6 hektara prostora okruženog idiličnim poljima suncokreta, festival Forestland je još jednom dokazao da je pitoreskno mjesto Brezje postalo omiljena party destinacija velikog broja ljubitelja elektronske glazbe.

Uz “mindblowing” nastupe glavnih izvođača oba dana, od Mike Vale, Maura Picotta, YellowHeadsa, Ferrecka Dawna, E-Basea, ali i Nick Havsena, Avadoxa i Corti Organa, tijekom 48 sati zagrijavali smo se uz yogu, dnevne nastupe grupa Matter i High5 te dizali adrenalnin na 200 metara dugom zip lineu.

“Festival je prošao odlično, preživjeli smo i spremni smo baciti se na organizaciju idućeg, jer 2020. ponovo trebamo nadmašiti sami sebe” reći će glasnogovornik festivala Krešimir Biškup. “7. izdanje Forestlanda bilo je dosad najveće, u dva dana festival je posjetilo 8800 partijanera, 3700 prvi dan, a nešto više od 5500 posjetitelja bilo je u subotu.”

Prvi dan festivala najveća je zvijezda bio Mauro Picotto, no Forestroom pozornicu je do usijanja doveo Ferreck Dawn iz Nizozemske: “Često sam u Hrvatskoj, od Zagreba do Tisna, ali jako mi je drago što sam ovdje. Hrvatska definitivno ima potencijala za festivale i mogu reći da Forestland nimalo ne zaostaje za najvećim festivalima regije, čak ima i neke prednosti. Forestroom je manja, intimnija pozornica, što mi se jako sviđa jer sam u doticaju s publikom, osjećam energiju i povezanost.”

Festivalska subota krenula je u laganijem, opuštenijem ozračju, na plaži je svirao lounge house, igrala se odbojka na vodi, a da je vrijeme za dugu noć znali smo kad je krenuo vrući nastup grupe High5. Hitovi i rime su se redali, a kako je padao mrak, tako se i uzburkao nastup ovih Zagrepčana. Tisuće posjetitelja počelo je pristizati kroz nepregledna polja suncokreta, basevi su parali uši, a laseri nebo.

Nastupom Corti Organa, ali i prijatelja festivala Miloša Stankića, Lawrenca Apage, Nicka Havsena i JuraS, ali i Mike Valea i maskiranog dvojca The Yellowheads atmosfera je dovedena do usijanja. Napetost, elektricitet i ritmovi osjećali su se u zraku do kasnih jutarnjih sati.

Dobar after bitan je za svaki festival, a glavna pozornica utihnula je tamo negdje oko podne kad je završio naš #afterafter! Dvojac The Yellowheads ujutro se prebacio na centralni stage, a iduća tri sata nastupali su uz mnoge DJ-eve koji su im se pridružili u dodatnom nastupu.

Tronic, R-G-M, Barbs i oni najuporniji posjetitelji zatvorili su i 7. festival, te najavili još bolje, veće i duže izdanje Forestlanda za 2020. godinu!