Proizvodnja u TLM-u kreće punom parom, radit će se i vikendom

U tvornici radi 340 radnika, do kraja godine bit će ih do 370, Foto: Pixsell

Nakon sanacije koja je stajala 10 milijuna eura - remonta i modernizacije TLM-ove valjaonice uništene u požaru u stečaju prije tri mjeseca, tamošnji zakupac Impol-TLM, de facto vlasnik imovine i infrastrukture iz pozicije najvećeg razlučnog vjerovnika, kao singerica precizno je u dan u odnosu na plan obavio probnu proizvodnju.

To znači da danas TLM kreće punom parom s redovnom proizvodnjom, čime se na velika vrata vraća u gospodarski život, i to kao nekad značajni izvoznik. Događaj je to i za Grad Šibenik i za Šibenko-kninsku županju, koji su podržali ulazak slovenskog aluminijaša koji je ozbiljan investitor. Kako nam je potvrdio Tomaž Smolar, direktor divizije valjanih proizvoda Impolove grupe, ujedno jedan od dvaju direktora Impol-TLM-a, u remont su bili uključeni “radnici šibenske tvornice, njemačka SMS grupa, jedan od globalnih lidera u proizvodnji i postavljanju novih valjaonica i proizvodne opreme, te inženjeri iz Slovenske Bistrce kao nadzornici”.

Sirovina će u Šibenik stizati iz više izvora: Rusije, Mostara i EU. Već planiraju i ulaganja u peć i novu valjaonicu

“Udružili smo snage kako bismo iz zapaljene valjaonice po performansama dobili ne samo jednaku, nego i bolju valjaonicu. Uspjeli smo u tome u skladu s terminskim planom”, ističe Smolar. Aluminij kao sirovina u Šibenik će stizati iz više izvora: Rusije, Mostara i EU, što znači i da uspostavljaju suradnju koja je bila prekinuta. Trenutačno u tvornici radi 340 radnika, do kraja godine bit će ih do 370, s time da novi ‘start’ nalikuje najboljim vremenima aluminijske industrije: radit će se 24 sata, uključujući vikende.

Tržište Impola je EU, a nakon Slovenske Bistrice i Sevojna u Srbiji sa Šibenikom on ima velike kapacitete: tri tople valjaonice te 10 hladnih valjaonica ukupno zapošljava više od 2000 radnika, a planirani prihod u 2016. raste i iznosi 600 mil. eura. Šibenska će tvornica zbog objektivne situacije participirati sa 20-ak tisuća tona, ali od 2017. kreće s programom 60-ak tisuća tona hladnovaljanih i 95.000 tona toplovaljanih proizvoda.

Sljedeća je investicija u novu peć, čime će za 50% povećati kapacitete, na 150 tisuća tona toplovaljanih proizvoda, a sljedeće jeseni na redu je 15 mil. eura vrijedno ulaganje u novu valjaonicu s planiranim završetkom u 2018.