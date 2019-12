Programom društvenog bankarstva Erste banka utjecala na otvaranje 235 radnih mjesta

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Rezultati su to druge po redu procjene učinka Programa društvenog bankarstva međunarodne Erste grupe na lokalnu zajednicu u SIE regiji, provedene prema metodologiji razvijenoj u suradnji s bečkim sveučilištem Vienna University of Economics and Business. Uz navedeno, 88% klijenata koji su pristupili programu, potvrdilo je da se danas nalaze u boljoj ekonomskoj situaciji.

Programom podrške poduzetnicima početnicima Erste banka dosad je u Hrvatskoj financirala 131 klijenata s 2,5 milijuna eura kredita, a najzastupljenije djelatnosti podržanih projekata su uslužne djelatnosti, transport te poljoprivreda. Riječ je o posebnoj skupini klijenata, osobama koje se samozapošljavanju odnosno o poduzetnicima-početnicima koji su unutar posljednje dvije godine otvorili vlastito poduzeće, obrt ili obiteljsko-poljoprivredno gospodarstvo. Cilj programa je poticanje samozapošljavanja i razvoja poduzetništva pružanjem podrške na putu oblikovanja i realizacije poslovne ideje, a uključuje i besplatne online edukacije o relevantnim poduzetničkim temama, savjetovanje i financiranje. Edukaciju je dosad uspješno prošlo gotovo 1000 poduzetnika početnika, a 96% od ukupnog broja educiranih poduzetnika, uz on-line edukaciju dobilo je i individualnu podršku u vidu savjetovanja i mentorstva. Uz navedeno, 62% podržanih klijenata izjavilo je da ih danas njihova obitelj i prijatelji više poštuju, a 46% njih su optimistični kada je riječ o budućnosti.

Osim podrške poduzetnicima početnicima, Erste banka od početka ove godine provodi i program podrške i financiranja neprofitnih organizacija i društvenih poduzetnika te programe partnerstva. Tijekom ove godine s 1,3 milijuna eura financirano je 20 neprofitnih organizacija i društvenih poduzetnika. Nefinancijska podrška pružena je kroz partnerstvo s EFSE (European Fund for Southeast Europe), Finance in motion te ACT Grupom kroz provedbu dvaju projekata „Akcelerator“ i „U zoni“ za društvene i impakt poduzetnike. Edukacije je prošlo preko 150 polaznika, od čega je na kraju mentorirano 20-tak timova, a petero i nagrađeno prošle godine. Finaliste ovogodišnjeg programa saznat ćemo 17.12. na završnom pitchu koji će se održati u ZICERu.

„Ekonomski i društveni utjecaj malih poduzetnika, neprofitnih organizacija i društvenih poduzetnika izuzetno je bitan. Iz perspektive Erste banke, podrška održivom poduzetničkom projektu umjesto jednokratnog sponzorstva i donacije, može biti dugoročno rješenje mnogih društvenih pitanja ili situacija. Naime, kroz učinak multiplikatora dolazi do brojnih društvenih i ekonomskih pomaka - od kreiranja novih radnih mjesta, povećanja potrošnje i ponude novih usluga do povećanja kvalitete života. Programima koje provodimo na ovom području želimo kroz društveno odgovorno bankarstvo ubrzati razvoj poduzetnika početnika i neprofitnih organizacija, povećati njihov društveni utjecaj i osnažiti ekosustav podrške u Hrvatskoj.“ , rekla je Tina Sirotić, voditeljica Službe za društveno bankarstvo.

Program “Korak po korak” zajednički je program svih članica međunarodne Erste grupe, kojem se Erste banka u Hrvatskoj priključila prije nešto više od tri godine. Cilj programa je davanje doprinosa razvoju zajednice, društvenoj i ekonomskoj ravnopravnosti te financijskoj inkluziji građana. Dosad je ukupno financiranje diljem regije SIE iznosilo 235 milijuna eura, a preko 19.000 ljudi s financijskim problemima, 7.000 malih poljoprivrednika, 3.100 mikro poduzetnika te 600 društvenih organizacija imalo je pristup ponudi Ersteovog društvenog bankarstva.