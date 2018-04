'Povratak Sberbanka jamac je budućnosti Agrokora'

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Potvrđujem da se Sberbank vraća za stol i da je sporazum s Agrokorom postignut – rekao je Sergej Volk, predstavnik ruskog Sberbanka, najvećeg pojedinačnog vjerovnika Agrokora. Tim je riječima završila trakavica na relaciji izvanredna uprava – ruska banka, a i sam je proces dobio na legitimitetu.

Sporazum je potpisao drugi čovjek Sberbanka Maksim Poletajev. Sberbank će povući tužbe koje su pokrenuli pokušavajući naplatiti svojih 1,1 milijardu eura potraživanja, a izvanredna uprava će im priznati tražbine koje je Ante Ramljak osporio. U koju će skupinu vjerovnika ući, još je pitanje, ali je vjerojatno riječ o skupini D, u kojoj su vjerovnici koji imaju više od pet jamstava, ali nisu sudjelovali u roll-upu.

Večernji list već je pisao da se uz sporazum dogovara i buduća pozicija ruskih potraživanja, a nagađa se da je Sberbank dogovorio da 650 milijuna eura (60% duga), pretvori u vlasnički kapital u novom Agrokoru. Da se o tome govorilo, nagovještavaju i riječi izvanrednog povjerenika Fabrisa Peruška koji je rekao da “ovaj dogovor omogućava da novi Agrokor koji će nastati nakon nagodbe ima dugoročnu poslovnu budućnost”. Koliki će dio novog Agrokora kontrolirati Rusi, zasad je upitno jer prije svega ovisi o tome koliku će osnovicu vjerovnici uzeti kao vrijednost kompanije. Ona je, prema procjenama konzultanata, od 1,8 milijardi eura do čak 3,8 milijardi eura. Pitanje je i tko će sudjelovati u podjeli jer će roll-up kreditori i vjerojatno razlučni vjerovnici biti isplaćeni.

Za podjelu plijena u tom slučaju ostaju za stolom ruske banke, vlasnici obveznica onim dijelom koji nije sudjelovao u roll-upu, domaće banke i dobavljači. Dobavljači pak imaju naplatiti još oko 350 milijuna eura duga, od kojih je 160 milijuna eura granični dug, o kojem su se vodili razgovori u Splitu. Tamo su se sastali članovi privremenog vjerovničkog vijeća i njihovi savjetnici, a kako je rekao Peruško, najviše se razgovaralo o graničnom dugu dobavljača te je postignut bitan pomak.

Nagodba će biti do 10. travnja

– Radili smo na detaljima okvira nagodbe i postigli korake pa možemo sa sigurnošću tvrditi da možemo dogovoriti okvir nagodbe do 10. travnja, što znači da ćemo u zakonskom roku imati tekst nagodbe – objasnio je Peruško. On, za razliku od svog prethodnika, svakako namjerava osnovati stalno vjerovničko vijeće kako bi osigurao visok legitimitet donošenja nagodbe vjerovnika. Naime, u privremenom vijeću dva od pet članova su predstavnici dobavljača, koji su jedini namireni vjerovnici tijekom procesa. Dobavljači će, kako se neslužbeno može čuti, vjerojatno biti namireni većim dijelom i neće sudjelovati u upisu u vlasništvo. Trgovački sud svakako im neće dopustiti da glasuju za nagodbu tražbinama koje su podmirene, a to je čak 490 milijuna eura isplaćenih u posljednjih jedanaest mjeseci.

– Ovo je bio zadnji uteg na samoj nagodbi. Sada imamo široku potporu velike većine vjerovnika, što nam je bitno zbog kredibilnost i procesa. Nagodba će se postići, dolaskom Sberbanka osigurali smo široku potporu velike skupine vjerovnike. Veselimo se što će proaktivno sudjelovati u procesu nagodbe i biti njezin bitan dio – poručio je Peruško. Kako smo pisali, čini se da su Rusi dogovorili kontrolu u Agrokoru i da se proces pred sam kraj vratio na mjesto na kojem je i počeo.