Foto: Press

Jučer je u Zagrebu potpisan ugovor Croatia osiguranja i tvrtke Sapiens o nabavi, implementaciji i održavanju novog Core sustava i komponenti Sapiens IDITSuite for Property and Casualty, Sapiens ReinsuranceMaster te drugih alata za unaprjeđenje poslovnih aktivnosti i digitalizaciju. Riječ je o najsuvremenijoj tehnološkoj platformi vrijednoj više od 100 milijuna kuna koja će, kao nova središnja podloga ukupnom poslovanju, zamijeniti dosadašnja IT rješenja te stvoriti uvjete za još bržu isporuku inovativnih rješenja Croatia osiguranja tržištu.

Navedenim ugovorom kupuju se usluge implementacije i licence za Sapiensova rješenja koja obuhvaćaju naprednu digitalizaciju cjelokupnog područja neživotnih i zdravstvenih osiguranje te obradu šteta u Hrvatskoj. Nabavom novog Core sustava osigurat će se dodatni rast produktivnosti prodajne sile Croatia osiguranja i brza reakcija kompanije na zahtjeve tržišta te povećati učinkovitost poslovanja kroz simplifikaciju i automatizaciju dijela procesa.

Na poslovima implementacije zajednički će raditi stručnjaci Croatia osiguranja sa Sapiensovim timom stručnjaka iz Izraela, Poljske i Indije. Implementacija se planira u nekoliko faza, kreće već krajem 2019. godine, a trajat će do drugog tromjesečja 2022. godine.

„Ovako značajno ulaganje u digitalnu budućnost Croatia osiguranja potvrđuje našu ambiciju da zadržimo i povećamo konkurentsku prednost kompanije. Novi Core sustav temelj je nove vitalnosti kojom tvrtka s više od 135 godina tradicije otvara novo razdoblje rasta i razvoja, spremna za zahtjeve tržišta u smislu najnaprednijih tehnoloških rješenja“ izjavio je DAVOR TOMAŠKOVIĆ, predsjednika Uprave Croatia osiguranja.

„Mnogi osiguravatelji, poput Croatia osiguranja, prihvaćaju važnost digitalizacije kako bi ostali ispred svoje konkurencije, povećavajući istodobno vlastitu efikasnost i nudeći jedinstveno korisničko iskustvo. Veliko nam je zadovoljstvo biti partneri Croatia osiguranju u takvoj transformaciji te se veselimo nizu godina plodne suradnje“ rekao je RONI AL-DOR, predsjednik Uprave i CEO Sapiens.