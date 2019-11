CARWIZ rent a car na londonskom WTM-u potvrdio globalnu ekspanziju

FOTO: PROMO

I na ovogodišnjem WTM sajmu u Londonu, globalna tvrtka CARWIZ rent a car potvrđuje uspješnost franšiznog modela poslovanja koji trenutno pruža u petnaest zemalja diljem svijeta.

Trenutna situacija u industriji ukazuje na to kako unatoč zahtjevnim tržišnim kretanjima i sve većem broju konkurenata, tvrtke koje svakodnevno primjenjuju izvrsnost poslovanja, brinu o klijentima, i partnerima pružaju kvalitetnu podršku uspijevaju ostvariti zadane poslovne ciljeve. Tako se kao glavni preduvjet rasta tvrtke pokazalo kvalitetno upravljanje franšizama i potpora koju Carwiz pruža. Interes za Carwiz franšizu na londonskom WTM-u iz čak dvadesetak zemalja to i potvrđuje:

„Iskazani interes dolazi iz europskih, američkih pa sve do nama egzotičnih i dalekih zemalja zahvaljujući usluzi koju nudimo svojim partnerima – od svakodnevnog kontakta bez obzira na vremensku razliku, mentoriranja pa sve do njihovog osamostaljenja, faze u kojoj smo podrška iz pozadine. Predviđeni rast tvrtke do kraja godine je na dvadeset zemalja. Velik broj partnerstva ostvarili smo zahvaljujući našem vizualnom identitetu koji se i na sajmu pokazao kao vrlo atraktivan i uspjehu koji smo postigli u svega dvije godina poslovanja a tijekom kojih smo se nametnuli kao jedan od najjačih igrača rent-a-car industrije.“, pojašnjava Dobrilović događanja za vrijeme trajanja samog sajma.

Interes iz zemalja poput Qatra, Indije, Mauricijusa, Dominikanske Republike, Floride, Azerbejdžana ukazuje na to da globalni brend može unaprijediti lokalno poslovanje, dati mu na važnosti i poboljšati prodaju, odnosno Carwizova globalna prisutnost brenda ukazuje na to kako cijena nije jedini i najvažniji čimbenik tržišta.

Timu iz Carwiz Hrvatske na sajmu su se pridružili i franšizni partneri iz Grčke, Srbije, Islanda, Malte, Poljske i Turske ističući zadovoljstvo pruženom podrškom, kontinuiranom nadogradnjom sustava i usavršavanjem usluge. Sam nastup na sajmu u Londonu za franšizne partnere prilika je za razmjenu iskustva, uspostavljanje novih suradnji i kontakata, te predstavlja početak priprema za sezonu 2020.

Svjetski je turistički WTM sajam u Londonu predstavio trendove, izazove i inovacije okupljajući ključne dionike svjetske industrije putovanja. Procjenjuje se da je ovogodišnji sajam obišlo više od 50.000 turističkih i poslovnih predstavnika iz cijelog svijeta, od agenata, ulagača, predstavnika medija pa sve do ministara i visokih dužnosnika i ključnih dionika iz cijelog svijeta.