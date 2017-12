CIA nudi posao: Plaća do milijun kuna godišnje ako znate hrvatski

FOTO: Thinkstock

Govorite hrvatski, bosanski ili srpski? E pa možda ste upravo vi savršen kandidat, ili kandidatkinja, za rad u najvećoj špijunskoj agenciji na svijetu. CIA, naime, traži baš ljude s odličnim poznavanjem tih jezika.

Osim "mogućnosti da brane Sjedinjene Američke Države", potencijalni novi zaposlenici dobivaju novčane bonuse do 35.000 dolara, ovisno o poznavanju jezika i funkciji koju će preuzeti. I to odmah po zaposlenju.



Vjerojatno najprimamljivije radno mjesto je ono instruktora za strane jezike u CIA-inom sjedištu u Washingtonu s plaćom do 161.900 dolara, bez raznih bonusa, što je oko milijun kuna.

"CIA pruža vrhunsku obuku energičnim, kreativnim i upornim obavještajnim profesionalcima. Instruktori jezika izvršavaju programe koji pružaju studentima sva potrebna kulturološka i jezična znanja potrebna za rad i boravak u inozemstvu", stoji, između ostaloga, u oglasu za posao, prenosi Express. Oglas možete pogledati OVDJE.