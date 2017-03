'Zbog Agrokora je moguć jednokratni šok'

Foto: Anto Magzan/PIXSELL

'Agrokor ima operativno dobra poduzeća, ali je u problemima zbog prevelike zaduženosti', kazao je guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić za 24sata.

'No Agrokor se u velikoj mjeri financirao na dug, a ne na kapital, a sad je došao u poteškoće, no koje se mogu razriješiti, naročito ako ima operativno dobra poduzeća. Bio sam u kontaktu s Vladom o toj temi' kazao je Vujčić. 'Preferirano rješenje je u privatnom sektoru, no mogućnost intervencije ima država'.

Što se tiče našeg bankarskog sektora, Vujčić kaže da za cijeli sustav, zbog Agrokora, ne postoji značajna opasnost.

'Jednokratni šok koji bi se mogao dogoditi nije značajan no prihodi dijela banaka mogli bi se smanjiti što bi moglo dovesti do potrebe za dokapitalizacijom ili promjenom poslovnog modela', kaže guverner za 24 sata.

Govoreći o rastu BDP-a, Vujčić je naglasio da nas ni i idućim godinama ne očekuje rast od četiri posto.

'Rast će biti blag, mogao bi ostati na ovim razinama, ali recesija nam ne prijeti. Naš problem je niska stopa aktivnosti radno sposobnog stanovništva. Imamo sve manje ljudi koji rade, plaćaju poreze... oni moraju uzdržavati sve veći broj stanovnika koji ne radi i ne plaća poreze', dodaje.