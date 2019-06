Zaposlili starije od 50, a sada im jedva plaćaju

Foto: Hrvoje Jelavić / Pixsell

U strahu su za posao, na kojega su godinama čekale, čak 42 žene iz Općine Čeminac zaposlene kroz program “Zaželi”. U neizvjesnosti je i 30 djelatnica iz Belišća. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, naime, mjesecima kasni s uplatama novca za taj projekt na kojega je ministar Marko Pavić itekako ponosan. Novac je, inače, stigao iz EU socijalnog fonda, program je “težak” oko milijardu kuna, a priliku za rad dobilo je oko 7000 tisuća teško zapošljivih žena starijih od 50 godina. No, bajka se pretvorila u noćnu moru, a njihove plaće pale su, u ovim slučajevima, na pleća lokalne samouprave.



– Još čekamo novac po Zahtjevu za nadoknadu sredstava koji smo im poslali 1. prosinca, a u njemu su troškovi za rujan, listopad i studeni. Posljednje su, dakle, podmirili plaće ženama za lanjski lipanj, srpanj i kolovoz. Od tada, sami im isplaćujemo plaće. Naš je proračun oko 15 milijuna kuna, dakle mjesečni je prihod oko 1,2 milijuna kuna. Samo za plaće tim ženama izdvajamo 300.000 kuna mjesečno, neizdrživ nam je to trošak – prikazuje Zlatko Pinjuh, načelnik Čeminca. Cijeli je projekt za Općinu Čeminac vrijedan 5,5 milijuna kuna na 24 mjeseca. Čim bi potpisali ugovor s Ministarstvom rada i HZZ-om, općinama i gradovima isplaćivao se predujam, a to je 40 posto ukupne vrijednosti projekta. Ostatak im je trebao sjedati na račun svaka tri mjeseca.



– Kad se ugovor u prosincu 2017. potpisivao, minimalna je plaća iznosila 2370 kuna. Minimalac je od tada dvaput rastao, a taj je trošak ponovno preseljen na općinski proračun. Dakle, isti taj resor povećao je minimalnu plaću dva puta, a te troškove ne želi snositi – iznosi Pinjuh. I nije to kraj. – Potrepštine za korisnike projekta platili smo pola milijuna kuna, a ni lipe nismo dobili od početka projekta – ističe. Potražuju, trenutno, oko 2,3 milijuna kuna. Bez obzira na svakodnevne kontakte s ministarstvom, stižu samo obećanja.



–Sve smo to premostili sami, ali dalje ne moženo. Ako se ništa ne promijeni, preostaje raskidanje ugovora. Problem je, pak, što su žene potpisale ugovore s Općinom Čeminac, tako da će svi eventualni pravni problemi biti na naš teret. – zaključuje Pinjuh. Novac nije isplaćivan ni za 30 žena zaposlenih u prvom, od ukupno dva projekta “Zaželi” u Belišću, onome koji vodi belišćanska Udruga matice umirovljenika.



– Dobili smo lani u veljači dva milijuna kuna, dakle 40 posto od ukupnog iznosa, te još 120.000 kuna u srpnju, za obrazovanje gerontodomaćica, i od tada ništa više. Iz te mase od 40 posto podmirivali smo i potrepštine za korisnike i plaće – požalila nam se Marija Ilić, čelnica Udruge Matice umirovljenika Grada Belišća.



Došli su do ruba pa im je uskočio Grad Belišće, partner u projektu, s oko 160.000 kuna.



– Nećemo dopustiti da taj program propadne jer je dobar, ali pitanje je koliko dugo možemo podnositi taj teret. Grad je pomogao jer je sramota da 30 žena ostane bez posla, ali i 150 korisnika bez pomoći. Novac je u Hrvatsku stigao, pa neka ga isplaćuju – kaže gradonačelnik Belišća Dinko Burić. Ministar Pavić na naš upit, kao ni na pozive nije odgovarao.