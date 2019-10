VIDEO: 'Ljudi će u mandatu ove vlade dobiti skoro 22, 23 posto veću plaću'

Foto: Igor Šoban / Pixsell

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u četvrtak kako su netočna tumačenja da je Vladin prijedlog za povećanje plaća svim javnim i državnim službenicima od 6,12 posto od iduće godine, predizborni dar, naglasivši da je to kontinuitet politike njegove Vlade.

"Mislim da treba napraviti distinkciju između onoga što čini ova Vlada, a to nije predizborna vježba i darovi, kako se nastoji interpretirati i to nije točno", rekao je Plenković novinarima u Bruxellesu, odgovarajući na upit kako će se Vlada postaviti na najavu produljenja štrajka u školama.

Plenković je pojasnio kako prijedlog povećanja plaća u idućoj godini od 6,12 posto svim državnim i javnim službenicima, u tri vala povećanja od po 2 posto, znači da plaće u državnom i javnom sektoru u mandatu njegove vlade rastu više od 18 posto.

"Mi smo dizali plaće po modelu 2 plus 2 plus dva posto i 2017. godine, prošle godine 3 plus dva posto, a sada tri puta po dva posto i još porezne olakšice. Dakle, ljudi će u mandatu ove vlade dobiti skoro 22, 23 posto veću plaću", rekao je premijer Plenković.

Istaknuo je da štrajk nije opravadan i da nema razloga za njega "jer ništa ne gori".

Također je rekao da je njegova Vlada spremna uhvatiti se u koštac s kompleksnom uredbom o koeficijentima, koja se "nikada nije pravično i cjelovito riješila".

Plenković kaže da bi zahtjev sindikata osnovnih i srednjih škola za promjenom koeficijenta godišnje koštao 486 milijuna kuna, a zahtjev koji stiže iz visokog obrazovanja minimalno bi koštao 200 milijuna kuna. Inicijalna procjena za dizanje koeficijenta policiji iznosi 306 milijuna kuna.

"A tu nismo ni krenuli brojati sve koji će poslije doći", dodao je.

"Mi smo odustali od onoga što smo obećali, da ćemo smanjiti stopu PDV-a, to je korak natrag, ali mi pokazujemo susretljivost i otvorenost prema ljudima kako bi im omogućili da imaju veće plaće", zaključio je Plenković.