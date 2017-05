VIDEO: Kompanija Emirates u Zagreb dolazi širokotrupnim Boeingom 777-300 sa 364 sjedala

FOTO: Screenshot/Youtube

Emirates će tako 1. lipnja započeti svakodnevne i cjelogodišnje izravne letove između Zagreba i Dubaija. Kako su u utorak izvijestili iz Ministarstva turizma, ministar Cappelli u sklopu službenog boravka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u Dubaiju će se 31. svibnja u sjedištu kompanije Emirates susresti s predsjednikom Uprave Timom Clarkom.

"Sa čelnim čovjekom Emiratesa ministar Cappelli će razgovarati o važnosti uvođenja izravnog leta Zagreb-Dubai za dodatni razvoj turizma i hrvatskog gospodarstva, a u planu mu je i sastanak s izvršnim direktorom jedne od najvećih korporacija zdravstvenog osiguranja na svijetu CIGNA Jai Vermom, s kojim će razgovarati o mogućnostima zajedničke suradnje oko zdravstvenog turizma", najavljuju iz Ministarstva.

Cappelli će se u Zagreb vratiti inauguracijskim letom Emirates 1. lipnja na Zračnu luku Franjo Tuđman, kada će biti održana i svečanost, s obzirom da su Emiratesi nova kompanija na toj luci.

Kompanija će doletjeti s jednim od većih zrakoplova, za koji treba posebno održavanje i prihvatna infrastruktura, širokotrupnim Boeingom 777-300EU sa 364 sjedala, koji putnicima pruža mogućnosti letenja u tri klase, uključujući i luksuzne privatne apartmane i drugo.

Povodom dolaska takvog zrakoplova, iz Međunarodne zračne luke Zagreb (MZLZ) poručuju da nedavno otvoreni novi terminal zračne luke ima spojni zračni most posebno namijenjen širokotrupnim zrakoplovima, dok iz kompanije Emirates ističu da su zbog toga preuredili svoj prodajni ured u Zagrebu, koji radi više od deset godina u Hotelu Westin, kao i da u tom uredu radi domaće osoblje, a u kompaniji gotovo 250 hrvatskih članova posade i pilota.

Napominju i da će njihov let između Zagreba i Dubaija trajati šest sati, a svi očekuju da će to obostrano pojačati turističke i poslovne posjete i Dubaiju i Hrvatskoj, ali i prijevoz tereta, jer će Emiratesov zrakoplov dnevno moći prevoziti i do 23 tona tereta po letu.

Promotive (početne) cijene povratnog leta kreću se blizu 400 eura u ekonomskoj klasi.