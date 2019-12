Uskoro videonadzor prometa i na državnim cestama, snimat će registracije i prekršaje, ali postoji veliki problem

Foto: Dusko Marusic /PIXSELL

Po dvije lokacije u svakoj županiji bit će pod budnim okom. Više od 40 kamera bit će postavljeno na državnim cestama u idućoj godini. Snimke će se prikupljati u Središnjem centru za upravljanje prometom za čiju je izgradnju izdvojeno 6 i pol milijuna kuna, piše HRT.



Nove kamere omogućit će nadzor prometa 24 sata dnevno iz jedne aplikacije, a pritom će bilježiti i registarske oznake. Građani će preko aplikacije u bilo kojem trenutku imati pristup informacijama o stanju na cestama i o vremenskim uvjetima, kako bi lakše planirali putovanje.



- Ukoliko netko želi prijeći granični prijelaz u Kostajnici, imat će sliku da li je formirana kolona u tom trenutku na tom graničnom prijelazu te može koristiti neki drugi alternativni granični prijelaz. Ili će primjerice vidjeti je li nekakva kolona na semaforiziranom raskrižju u Varaždinu, kaže Slaviša Babić, Hrvatske ceste.



Iako će nove kamere bilježiti i prolazak kroz crveno svjetlo i neprilagođenu brzinu, neće služiti kažnjavanju vozača.



- Ovdje se ponovno pokazao nedostatak koordinacije i sustavne odgovornosti jer nadzor bez mogućnosti sankcioniranja neće biti ni približno učinkovit kao kada bi to bilo moguće. One neće biti iskorištene niti 10% u usporedbi s onim što bi moglo, objašnjava Željko Marušić, prometni stručnjak.



Testna faza rada očekuje se u listopadu sljedeće godine, a do 2025. kamere će biti postavljene na 300 lokacija diljem Hrvatske.