Uskoro bi trebali dobiti novu Vladu: HDZ i MOST na korak do sklapanja suradnje

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković izrazio je uvjerenje da bi u srijedu, a najkasnije u četvrtak "trebali biti u poziciji reći" da su s Mostom nezavisnih lista postigli dogovor o cjelokupnom paketu suradnje.

"Vjerujem da danas, a najkasnije sutra bi trebali biti u poziciji reći da smo postigli dogovor o paketu", rekao je Plenković novinarima ispred središnjice HDZ-a upitan o današnjim pregovorima s Mostom.

Istaknuo je da su protekla tri tjedna vrlo temeljito razgovarali. Smatra da su se za to vrijeme i bolje upoznali jer, rekao je, niti on ranije nije poznavao neke od mostovaca niti oni njega.

Drži i da su tijekom pregovora izgradili jedan stupanj suradnje i povjerenja koji je na "vrlo solidnim temeljima".

"Nakon današnjih razgovora mislim da ćemo svi biti u poziciji malo jasnije konstatirati do kojeg stupnja suradnje su došli HDZ i Most. Moj cilj ostaje da u ponedjeljak na konzultacijama kod predsjednice Republike Kolinde Grabar - Kitarović imam potrebnih 76 potpisa i da nakon toga krećemo u ono što je najbitnije, formiranje Vlade do prve sjednice Sabora", naglasio je Plenković.

S Maletić ću razgovarati kada se vrati u Zagreb iz Strasbourga

Na novinarsko pitanje računa li u Vladi i na potpredsjednicu HDZ-a i zastupnicu u Europskom parlamentu Ivanu Maletić, odgovorio je da je Maletić ovaj tjedan u Strasbourgu gdje radi važno izvješće vezano uz gospodarska pitanja i regionalni razvoj te će s njom će razgovarati kada se vrati u Zagreb. Razgovarat će i s nizom kolega koji, temeljem svojih kvaliteta i političkih postignuća, konkuriraju za ključna mjesta u Vladi.

"Ivana je dala izniman doprinos našoj kampanji. Izvanredno smo surađivali i surađujemo u Europskom parlamentu, vodila je radnu skupinu za izradu HDZ-ova izbornog programa i na kojem god mjestu bila, dat će jako kvalitetan doprinos HDZ-ovoj politici i boljitku zemlje", rekao je predsjednik HDZ-a.

HSS dao potpise potpore

Plenković je, na novinarski upit, potvrdio da je dobio potpise potpore za mandatara svih pet saborskih zastupnika HSS-a. Izrazio je zadovoljstvo zbog njihove potpore, rekavši da je to dobra gesta.

Što se tiče unutarnjih procesa u HSS-a, to "njihova stvar"., rekao je.

Smatra i da je HDZ, nakon rezultata parlamentarnih izbora, u poziciji dobiti široku potporu. Rekao je da po onome iz kontakata koje ima, potpisi uopće nisu u pitanju.

Ponovio je kako je HDZ-ova strategija da s Mostom, koji je osvojio 13 saborskih mandata, pokuša ostvariti strateško partnerstvo i stabilnu Vladu uz potporu i drugih saborskih zastupnika. Drži da je za hrvatsku demokraciju i društvo dobro i da manjinski zastupnici daju potporu Vladi, a dio Vladina programa bude zaštita manjinskih prava. "Na tome ću inzistirati jer mislim da je to dobro i za Hrvate u susjednim zemljama i za sve manjine u Hrvatskoj", rekao je Plenković.

Vezano uz izjave potpredsjednika SDSS-a Milorada Pupovca da je zapošljavanje u javnim poduzećima etnički diskriminatorno, Plenković je podsjetio da je u izbornom programu HDZ-a jedna od ključnih točki bila depolitizacija javnih poduzeća, profesionalizacija i kontroliranje ostvarivanja rezultata njihova rada. "U tom smislu kriterij nacionalne pripadnosti nije ključ. Vlada svojim instrumentima treba podupirati nacionalne manjine i ima načina da one budu zadovoljne a ne nužno kroz taj pristup koji se pojavio u javnosti", poručio je.

Jandroković: Sporazum s Mostom se može dogoditi i danas

I glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković novinarima je rekao kako vjeruje da se sporazum s Mostom može dogoditi danas. "Postigli smo visoku razinu usklađenosti. Usuglasili smo se oko većine stvari i ostalo je još nekoliko važnih odluka. Vjerujem da se to može dogoditi danas", kazao je Jandroković novinarima odgovarajući na novinarski upit kada će biti postignut dogovor s Mostom.

U središnjici HDZ-a u tijeku je sastanak ekspertnih skupina HDZ-a i Mosta nezavisnih lista.