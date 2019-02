Unatoč plaći od 7500 kuna, ovaj posao nitko ne želi raditi

Foto: Hrvoje Jelavić / Pixsell

Samo u Tribunju, najistaknutijem ribarskom punktu u Šibensko-kninskoj županiji s jedinom ribarskom lukom na obali, nedostaje 50 radnika u ribarstvu, piše Šibenski.hr.



Stanje je upravo alarmantno i za posljedicu ima da ribari vezuju brodove za kraj, zapitani nad daljnjom egzistencijom svoga posla i obitelji. Na zadarskom području takvih je zasad 15-ak, navodno, čulo se nedavno na sastanku u Obrtničkoj komori ŠKŽ o temi od vitalnog značaja za cijelu gospodarsku granu. Sudjelovali su predstavnici Šibensko-kninske županije, Županijske obrtničke komore, Ribarske zadruge Adria-Tribunj, Lagura Galeb, županijskog Ceha ribarstva te predstavnici cehova ribarstva obrtnika iz Vodica, Murtera i Šibenika, no koliki je točno deficit radnika u ribarstvu šibenskog kraja, zasad nije točno utvrđeno. Na županijskom području inače je sedam većih i dvije manje plivarice (srdelare), a koća je nešto više od 20, s time da je nedostatak radnika više izražen kod plivaričara.

Tijekom sastanka više puta je istaknuto da posao u ribarstvu ima čitav niz pogodnosti u odnosu na neke sezonske poslove, o čemu se malo i nikako dosad nije govorilo. Uz razmjerni visok prosjek plaće od 7 tisuća kuna i cjelogodišnju zaposlenost, uz dosta dana kada se na more ne izlazi, radnicima u ribarstvu plaća se osposobljavanje te su im osigurani topli obroci i radne odore.

Momcima iz priobalja nije do rada u ribarstvu, makar se na plivaricama dade zaraditi više od sedam i pol tisuća kuna mjesečno neto, sa svim plaćenim doprinosima, požalio se profesionalni ribar Frane Popov, ili Mali Frane iz Tribunja, ukazujući na problem s kojim se suočavaju kapetani na cijeloj obali, pa tako i on. Doduše, Popovu trenutačno nedostaje samo jedan član posade, a od ljeta do početka zadnjeg lovostaja na srdelu sredinom prosinca izmijenilo se nekoliko mladića i ni jedan se nije zadržao duže od nekoliko dana.