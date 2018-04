U sezoni bi im trebalo i 70 Airbuseva

U tri mjeseca 330.000 putnika/M. Prpić/PIXSELL

Sezonalnost je pojava koja se u većoj ili manjoj mjeri događa u svakom svjetskom gospodarstvu i u većini sektora, no u Hrvatskoj to dolazi do ekstremnih vrijednosti, posebno u turizmu i vezanom mu prometu.

Naravno, to potvrđuju i statistike prema kojima nam gotovo 25 posto nacionalnog BDP-a otpada na turizam. Na tom tragu je i nacionalni avioprijevoznik Croatia Airlines koji uglavnom profitabilno posluje samo u ljetnim mjesecima, a u ostatku godine pokušava rezultate dovesti što bliže pozitivnoj nuli.

Velika potražnja

Kako ističe Krešimir Mlinar, direktor upravljanja mrežom i prihodima u CA, ova tvrtka bi tijekom ljetne sezone trebala 70-ak Airbusa, dok su im tijekom zime "previše" i postojećih šest, uz još šest manjih turbopropeleraca Dash-8. "Svake godine razmatramo i 20-ak novih linija, no moramo u obzir uzeti mnoge ograničavajuće faktore, a najčešće nam je to premala flota. U zadnje tri godine uveli smo deset novih odredišta. Posebno smo ponosni što smo uspjeli prvi puta u povijesti tvrtke uvesti redovite letove Zagreb-Dublin, koji će od 3. svibnja do 28. listopada voziti dvaput tjedno.

Mlinar Svake godine razmatramo 20-ak potencijalnih novih linija.

Uspjeli smo stabilizirati poslovanje i odlučili se na širenje mreže. Sve što smo uveli novo u 2016. i 2017., letjet će i ove godine, jer su se planovi i odluke pokazale dobrim", kazao je Mlinar.

Zbog velikih sezonalnih oscilacija, u Croatia Airlinesu za san ne planiraju proširivati flotu kupovinom zrakoplova, no zato zadnjih godina redovito uzimaju u najam po dva zrakoplova španjolske partnerske tvrtke Air Nostrum. Croatia Airlines bilježi konstantno rast broja putnika, a kojih je lani bilo rekordnih 2,1 milijun. Već za prva tri mjeseca ove godine bilježi se 330 tisuća putnika, a što je oko sedam posto više nego u istom razdoblju prošle godine. Tijekom ljetne sezone će nacionalni avioprijevoznik izravno letjeti u 40 destinacija u 24 europske države.

Baza u Zagrebu

Međunarodna zračna luka Zagreb Franjo Tuđman je baza Croatia Airlinesa te na njoj nacionalni avioprijevoznik drži više od 60 posto ukupnog zračnog prometa. Prilagodba na novi terminal koštala ih je lani oko 12 milijuna kuna.