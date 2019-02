Tele2 stao na kraj nagađanjima o prodaji

Tele2 Hrvatska, koji vodi Pavlinić, lani imao prihode 1,4 milijarde kuna

Godišnje izvješće švedske matice Tele2 za 2018. godinu prvi je put dalo odgovor na pitanje - prodaje li ta kompanija svoje poslovanje u Hrvatskoj.

Gotovo desetljeće i pol otkako je treći mobilni operater ušao na naše tržište, nije prošlo polugodište ili čak tromjesečje da se o tome nije barem neslužbeno nagađalo, uz objašnjenje da je Hrvatska premalo tržište za tri velika telekom operatera.

Švedski Tele2 sada je financijsko-računovodstvenom fusnotom u svom izvješću nedvosmisleno dao do znanja da Tele2 Hrvatska smatra dobrim, ali još važnije - vrlo perspektivnim ulaganjem. Drugim riječima, šansa da Tele2 AB sad ide u prodaju hrvatskoga poslovanja jednaka je šansi da to učini Deutsche Telekom s Hrvatskim telekomom ili pak Telekom Austria s A1 Hrvatskom. Svi oni to teoretski mogu napraviti, ali je izvjesno da neće.

Rekordan rast

Tele2 Hrvatska u srijedu je objavio rekordan rast prihoda. U 2018. godini oni su porasli za 14,34 posto na 1,4 milijarde kuna uz rast operativne profitabilnosti od gotovo tri i pol puta na 307 milijuna kuna. EBITDA marža sada je na pola one koju ostvaruje Hrvatski telekom, najuspješniji u tome, i iznosi 22 posto. Usporedbe radi, HT operativnu maržu drži blago iznad 40 posto.

Pavlinić Imali smo prošle godine gotovo 100 milijuna kuna investicija i ove ćemo ih godine moći udvostručiti.

Međutim, financijsko-računovodstvena fusnota koju je u svom izvješću dodao Tele2 AB nadmašuje i te, prilično dobre pokazatelje. Matica trećeg mobilnog operatera, naime, navodi da je napravila reviziju procjene vrijednosti Tele2 Hrvatska. Koliko sada točno procjenjuje da vrijedi ova kompanija, ne navodi se, a to nam ni u Tele2 Hrvatska nisu željeli komentirati.

Tele2 AB navodi pak da je zbog nove, bolje procjene vrijednosti hrvatske operacije uklonila rezervacije, odnosno osiguranja u iznosu od 105,9 milijuna kuna ili 149 milijuna švedskih kruna.

"U četvrtom tromjesečju 2018. godine ukinuli smo umanjenje vrijednosti dugotrajne imovine, koja nije goodwill, priznata u Hrvatskoj tijekom 2012. i 2013. godine, od 149 milijuna švedskih kruna kao rezultat poslovanja boljeg nego što je menadžment prije očekivao", stoji u godišnjem izvješću za 2018. švedskog Tele2.

307 milijuna kuna operativna dobit je Tele2 Hrvatska u 2018. godini

Drugačija perspektiva

Viktor Pavlinić, predsjednik uprave Tele2 Hrvatska i bivši direktor financija tog operatera, baš tijekom 2012. i 2013., za Poslovni dnevnik izjavio je da je ovo bio logičan potez uprave u Švedskoj. "Mnogo je bilo razloga zbog kojeg je tada, iz švedske perspektive, izgledalo da se u Hrvatsku više ne isplati ulagati. Vlada je bila povećala naknade za radiofrekvencije (RF), onda stanje na tržišnoj utakmici kakvo je bilo i drugi pokazatelji doveli su do te odluke. Sada su i rezultati i perspektive drugačiji", kaže Pavlinić.

Pohvalio je Vladu da je nakon pet godina vratila RF naknade na prijašnju razinu i Hakom, jer nije "po defaultu" HT-u odobrio preuzimanje EvoTV-a, nego provodi standardni postupak. "Nama je to omogućilo da povećamo investicije na gotovo 100 milijuna kuna u 2018. i ove ćemo ih godine zato moći udvostručiti", zaključuje Pavlinić.