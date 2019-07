Stigla zamjena za Amex: PBZ predstavio  Premium Visa kartice

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Na ekskluzivnom događanju u Domu hrvatskih likovnih umjetnika u Zagrebu pred brojnim istaknutim korisnicima i poslovnim partnerima predstavljena je nova PBZ Card Premium Visa kartica, jedinstven i inovativan kartični proizvod. PBZ Card Premium Visa asortiman čini dvanaest kartica koje objedinjuju premium kartične pogodnosti i usluge, koje je razvio PBZ Card, lider na hrvatskom kartičnom tržištu, te niz prednosti i pogodnosti koje donosi Visa.

"PBZ Card Premium Visa kartice rezultat su snage i sinergije PBZ Grupe, vodeće financijske grupacije i lidera na hrvatskom kartičnom tržištu, te našeg partnera Vise, predvodnika u uvođenju inovativnih tehnoloških rješenja i jednog od najsnažnijih globalnih kartičnih brendova. Premium Visa kartice produkt su našeg dugogodišnjeg poslovanja, znanja i iskustva u pružanju kartičnih usluga. Našim korisnicima i poslovnim partnerima ponudit ćemo vrhunsku uslugu i krajnju posvećenost njihovim potrebama, premium kartične pogodnosti i funkcionalnosti te inovativna i tehnološki napredna rješenja. Upravo zato ove kartice predstavljaju premium proizvode hrvatske kartične ponude", istaknuo je Dinko Lucić, predsjednik Uprave Privredne banke Zagreb.

PBZ Card Premium Visa kartice nude tehnološki najnaprednije beskontaktno plaćanje, najveći paket osiguranja te druge premium pogodnosti, kao što su Premium Rewards - najveći program nagrađivanja vjernosti korisnika, obročna otplata bez kamata i naknada, krediti putem kartica, Premium ponude, Premium Travel putničke usluge, Global/Gold Assist pomoć na putu te brojne druge. Kartice će imati i dodatne pogodnosti koje donosi Visa, poput najbolje prihvaćenosti u zemlji i svijetu, najviših sigurnosnih standarda te suvremenih rješenja plaćanja.

"Počašćeni smo i ponosni da je PBZ odlučio surađivati s Visom kao najboljim partnerom za daljnji razvoj vrhunskih i najboljih kartičnih rješenja za svoje klijente. Naša zajednička suradnja vodi PBZ Card i Visu na novi put, a obje tvrtke rade na ubrzavanju prihvaćanja sigurnih, pouzdanih i odgovarajućih plaćanja za potrošače, poslovne korisnike i trgovce. Visa omogućuje brzo, sigurno i pouzdano elektroničko plaćanje u više od 200 zemalja i teritorija. Hrvatski korisnici Visa kartica izdavatelja PBZ Carda pridružit će se zajednici od 3,3 milijarde korisnika Visa kartica u svijetu, a njihove će kartice biti prihvaćene u Visinoj mreži od 54 milijuna prodajnih mjesta diljem svijeta. Izuzetno mi je drago da danas mogu izraziti dobrodošlicu korisnicima Visa kartica PBZ Carda u najčešće korištenu i prihvaćenu kartičnu shemu na svijetu", istaknuo je Catalin Cretu, subregionalni direktor u Visi.

"Zahvaljujući gotovo pedesetogodišnjoj tradiciji i izvrsnosti u kartičnom poslovanju, posljedica čega je vrhunska usluga te brojne jedinstvene pogodnosti i funkcionalnosti koje smo razvili za naše korisnike, a u nekima od njih bili smo i prvi u svijetu, izuzetnoj suradnji i vjernosti naših korisnika i poslovnih partnera, te novoj snazi koju smo dobili partnerstvom s Visom, razvili smo superiorne kartične proizvode, koji će biti dostupni svim građanima, neovisno o banci u kojoj imaju otvoren račun. Kreirali smo dvanaest kartica, putem kojih ćemo svakom našem korisniku American Expressa, kao i svim novim korisnicima osigurati da uživaju u svim postojećim pogodnostima, koje je razvio PBZ Card, te dodatnim vrijednostima koje donosi Visa", istaknuo je Mislav Blažić, predsjednik Uprave PBZ Carda.

PBZ Card Premium Visa asortiman čine: Premium Visa Gold, Premium Visa Platinum, Premium Visa Infinite, Visa Gold Croatia Airlines, Visa Croatia Airlines revolving kartica, Visa kartica sa srcem, Visa Revolving, Visa Shopping, Visa Student, Visa Business Platinum, Visa Business Gold i Visa kartica za obrtnike.

Premium Visa kartice bit će dostupne novim korisnicima tijekom kolovoza uz posebnu pogodnost bez plaćanja upisnine i članarine za prvu godinu korištenja za pristupnice zaprimljene do 31.12. ove godine. Postojeći korisnici American Express kartica svoje Premium Visa kartice dobit će najkasnije do kraja godine, do kada mogu koristiti American Express kartice. Osim toga, prilikom prelaska na novu Premium Visa karticu bit će nagrađeni dodatnim pogodnostima i vrijednostima, pod jednakim uvjetima korištenja.