Sedmi po redu Advent u Zagrebu donosi rast turističkog prometa za 10 posto

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Advent u Zagrebu jedna je od najvažnijih godišnjih manifestacija za zagrebački, pa i hrvatski turizam, koja bogatim programom želi stvoriti što ljepši predblagdanski ugođaj, a očekuje se da će doprinijeti rastu turističkog prometa do 10 posto u prosincu u Zagrebu, ističe direktorica Turističke zajednice grada Zagreba Martina Bienenfeld.

Ovogodišnji Advent u Zagrebu, sedmi po redu, počinje u večernjim satima u subotu, a do završetka, do 8. siječnja iduće godine ponudit će bogatiji program, s više sadržaja nego do sada, u suradnji javnog i privatnog sektora, na 'čelu' s gradom i njegovom Turističkom zajednicom (TZGZ).

"U vrijeme adventa Zagreb živi u posebnom ozračju te će se i ove godine na mnogim gradskim trgovima i ulicama moći uživati u tradicionalnim delicijama na otvorenom i tematski osmišljenim programima", poručuje Bienenfeld povodom početka Adventa, pozivajući Zagrepčane i goste iz Hrvatske i svijeta da posjete Zagreb i uživaju u njegovoj ponudi.

Zagrebački Advent u zadnje dvije godine bilježi porast posjetitelja od gotovo 50 posto. Bienenfeld u razgovoru za Hinu to potkrepljuje podacima iz 2013., kada je u prosincu u Zagreb došlo oko 46 tisuća turista, koji su ostvarili 82,3 tisuće noćenja, da bi u prosincu prošle godine bilo 70,5 tisuća turističkih dolazaka i 123,7 tisuća noćenja.

"Ove godine očekujemo nastavak pozitivnog trenda odnosno poraste turističkog prometa između 5 i 10 posto u odnosu na lanjski prosinac. Pritom nas posebno raduju najave dolazaka turista iz Češke, Italije, Slovenije i BiH, ali i s dalekih tržišta, s obzirom na jaču suradnju s Turkish Airlinesom. Posebno nas veseli uključivanje Zagreba u zimsku ponudu poznatog touroperatora Kouni u Japanu", navodi Bienenfeld.

U organizaciji TZGZ-a i u suradnji s Glavnim uredom Hrvatske turističke zajednice (HTZ), u prva dva adventska vikenda najavljen je i dolazak 34 novinara iz Italije, Skandinavije, Češke, Beneluxa, Velike Britanije, SAD-a, Rusije i Japana, koji će objaviti priloge o Adventu u Zagrebu, od kojih će većina biti objavljenja odmah, dok još traje Advent, što, po ocjeni Bienefeld, stvara dodatnu vidljivost i promociju.

Sinergija javnog i privatnog sektora ključna za uspjeh

"Prošle godine imali smo informaciju da je oko 2.500 ljudi bilo uključeno u organizaciju adventskih programa, a ove godine vjerujemo da će ih biti i više, s obzirom da se Advent proširio na deset novih lokacija. Sinergija relevantnih gradskih tijela i ureda, kulturnih institucija te cijele turističke industrije jedan je od ključnih elemenata u uspjehu Adventa u Zagrebu, uz neizostavnu i veliku podršku sugrađana, koji stvaraju toplu i domaću atmosferu, prenoseći nesebično duh Zagreba i dajući osjećaj grada", naglašava Bienefeld.

Što se tiče bukinga smještaja za prosinac, ističe da su najave dobre, kao i da se primjećuje porast smještajnih kapaciteta, pogotovo u privatnom smještaju.

Po posljednjim podacima TZGZ, Zagreb trenutno raspolaže sa ukupno oko 14,4 tisuće kreveta, do čega je najviše, nešto više od 7.250 u 55 hotela (od kojih je tri hotela sa pet zvjezdica, 16 hotela sa četiri, 30 sa tri zvjezdice, a četiri sa dvije zvjezdice i još dva integralna hotela).

Turisti, posebice mlađe dobi, smještaj mogu naći i u 46 hostela s oko 2.200 kreveta, a turistima je na raspolaganju i blizu dvije tisuće privatnih smještajnih jedinica (sobe/apartmani/studio apartmani i kuće za odmor) s gotovo pet tisuća kreveta. Smještaj nude i tri gostionice s 30 postelja, dva planinarska doma s 36 kreveta, jedan kamp sa 114 kamp mjesta i dva seljačka domaćinstva sa 14 postelja.

Program ovogodišnjeg Adventa kao i dosadašnjih godina uključuje Božićnu bajku na Trgu bana Jelačića, Advent na Europskom trgu i u parku Zrinjevac, Ledeni park s klizalištem na Tomislavovom trgu, Fuliranje u Tomićevoj i Kurelčevoj ulici, dok je novost Advent na Gornjem Gradu sa otvorenim dvorištima poznatih palača te u Galeriji Klovićevi dvori i na Štrosu. Novost je i Advent u Novom Zagrebu, odnosno Ledena bajka Djeda Mraza na Zagrebačkom velesajmu i pred Muzejom suvremene umjetnosti, a novi su programi i u tzv. Design Districtu od Iblerovog do Kvaternikovog trga te Advent u tunelu Grič.

Sve će biti popraćeno bogatom ponudom pića i hrane na ulicama, Božićnim sajmom sa starinskom i tradicionalnom te modernom blagdanskom ponudom, ali i promotivnim kampanjama na domaćem, regionalnom i europskim tržištima, pogotovo njemačkom, talijanskom, britanskom, francuskom te dodatno u Japanu i Koreji.