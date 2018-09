Putovanje vlakom do Beča za 4,5, a do Beograda za 3 sata

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Hrvatska i Austrija imaju povijesno duboke gospodarske, a i svake druge veze te je vrlo važno da se kvalitetnim prometnicama, prije svega modernom željeznicom, ove dvije zemlje bolje povežu.

Rečeno je to jučer na Hrvatsko-austrijskom gospodarskom forumu koji se održao u HGK povodom službenoga posjeta predsjednika Austrije Alexandera Van der Bellena Hrvatskoj, u čijoj je pratnji bilo i 30-ak predstavnika austrijskih tvrtki koje su zainteresirane za korištenje Luke Rijeka i hrvatske željezničke infrastrukture.

Loše pruge

Van der Bellenova domaćica, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je tom prigodom istaknula da je nedopustivo da se danas vlakom od Zagreba do Beča putuje vremenski isto kao i u doba Habsburške monarhije. Kako je pojasnio Ivan Kršić, predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture, u Hrvatskoj trenutno postoji 2600 km pruga od kojih je 37% elektrificirano, a na 10% postoji i dvotračna pruga. Resorni ministar Oleg Butković je najavio da, nakon što je gotovo u potpunosti završena cestovna infrastruktura, Hrvatska kreće u veliku željezničku ofenzivu te će se paralelno raditi na panonskom i mediteranskom koridoru, a za što je samo u ovoj financijskoj perspektivi osigurano dvije milijarde eura iz EU.

Dugo putovanje

"Najvažniji projekt nam je nizinska pruga Rijeka-Zagreb koja bi trebala biti gotova do 2030., a cijenu joj procjenjujemo na 1,6 mlrd. eura. Prije toga ćemo putovanje vlakom od Zagreba do Beča skratiti za dva sata, a do Beograda za 3,5 sata", kazao je Butković (op.a. obje relacije su sad 6,5 sati). Dominic Patella iz Svjetske banke podsjetio je da se željeznička mreža u Hrvatskoj radila za potrebe većih državnih zajednica - Austro-Ugarska i Jugoslavija, te da zbog toga danas ta mreža u potpunosti ne odgovara našim interesima.

"Imate suvremene i efikasne autoceste koje su konkurencija željeznici i bit će veliki posao da se ljudi i roba vrate na pruge, čak i kad one bude u puno boljem stanju", ističe Patella. Luka Burilović, predsjednik HGK, kazao je da nam željeznička industrija zapošljava 6000 ljudi i od strateške je važnosti za gospodarstvo. Zaključak skupa je da će doći do rasta prometa u luci Rijeka te da će biti nužno osigurati i željezničku infrastrukturu za to.