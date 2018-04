FOTO: Potpisan ugovor o izgradnji Pelješkog mosta vrijedan 2,08 milijardi kuna

Foto: Grgo Jelavić / Pixsell

Predstavnici Hrvatskih cesta i kineskog konzorcija China Road and Bridge Corporation potpisali su u ponedjeljak ugovor za izgradnju mosta kopno-Pelješac s pristupnim cestama, vrijedan 2,08 milijardi kuna (bez PDV-a).

Ugovor su potpisali predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić i opunomoćeni predstavnik konzorcija/zajednice ponuditelja Zhang Xiaoyuan.

Premijer Andrej Plenković izjavio je uoči potpisivanja tog ugovora da je Pelješki most projekt kojim Hrvatska postaje jedinstvena.

"Smatram da vrijeme koje je pred nama, nakon što se ugovor potpiše, da se on izvede u roku i da omogući brzu realizaciju ovog projekta u sljedeće tri do četiri godine. Na taj način rješavamo strateški pitanje povezanosti ovog dijela Hrvatske s ostatkom zemlje, dobivamo veliki investicijski projekt, imamo konkretnu vidljivost našeg članstva u EU, a otvaramo dugoročna vrata suradnje s Kinom", istaknuo je premijer.

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić ocijenio je da je Pelješki most "jedan je od građevinskih pothvata koji će obilježiti našu generaciju".

"Došli smo do trenutka kad je ostvarenje ideje o povezivanju hrvatskog juga čvrstom vezom potpuno izvjesno", istaknuo je, dodavši da je potpisivanjem ugovora za izgradnju mosta kopno - Pelješac okončan jedan od najvrjednijih i najsloženijih postupaka ugovaranja projekta koji su Hrvatske ceste dosad imale.

Dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić rekao je da potpisom ugovora kreće realizacija projekta povezivanja dvaju odvojenih dijelova EU i Hrvatske Pelješkim mostom, čvrstom vezom koja će spojiti Hrvatsku u jednu cjelinu. "To je najvažniji geostrateški, povijesni hrvatski projekt", kazao je, dodavši da će taj projekt, osim prometnog povezivanja, dati snažan poticaja gospodarskom razvoju cijele županije, a posebice Pelješca, Korčule, Mljeta i Lastova.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je kako je Pelješki most prva od četiri faze projekta "Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom" te kako se nada da će cijeli projekt biti gotovo do 2022. godine. Po njegovim riječima, Hrvatske ceste već su raspisale natječaj za 480 milijuna kuna vrijednu drugu fazu, a do kraja godine ići će natječaj i za treću i četvrtu fazu.

Škorić je ujedno s predsjednikom Uprave Instituta IGH Oliverom Kumrićem potpisao i ugovor o stručnom nadzoru nad izvođenjem radova na izgradnji mosta, a vrijednost tog ugovora je 49,4 milijuna kuna (bez PDV-a).

Pelješki most bit će dug 2,4 kilometra i visok 55 metara, imat će četiri prometna traka, a njegova će gradnja trajati 36 mjeseci od početka radova.

Pelješki most prva je od ukupno četiri faze projekta "Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom" za čije je sufinanciranje Europska komisija, u lipnju prošle godine, odobrila 357 milijuna eura bespovratnih sredstava ili 85 posto prihvatljivih troškova.

Naime, ukupna vrijednost projekta je 526 milijuna eura s uključenim PDV-om, a vrijednost prihvatljivih troškova 420 milijuna eura, od čega se sredstvima Europske unije sufinancira 85 posto, dakle sa 357 milijuna eura.

Europska unija financira i popratnu infrastrukturu: pristupne ceste, tunele, dodatne mostove i vijadukte kao i obilaznicu kod grada Stona dužine 8 kilometara. Isto tako, poboljšat će se postojeća cesta D414. Svi radovi trebali bi završiti do 2022. godine.