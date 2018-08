Područje na kojem živi 60.000 ljudi od danas bez tramvaja, pogledajte koja su alternativna rješenja

Foto: Luka Stanzl / Pixsell

Do sada je zbog manjih pripremnih radova započetih početkom ljeta zatvoreno tek nekoliko sporednih ulica oko rotora, no od danas kreće “ozbiljnije kopanje” pa je obustavljen tramvajski promet kroz doslovno pola Novog Zagreba i to na godinu i pol dana, javlja Večernji list. Točnije, tramvaji ne voze sve od Savskog mosta do Sopota, a riječ je o području na kojem živi više od 60.000 ljudi. Izmjene i na liniji 234 Svi će umjesto tramvajskih linija 7 i 14 koje su tamo prolazile morati koristiti novu autobusnu liniju 607.

Prva vožnja najavljena je za danas, u 4 sata i 32 minute ujutro, a autobusi će voziti sve do ponoći, svakih 8 minuta radnim danom, odnosno svakih 10 do 16 minuta nedjeljom. Izvanredna linija vozit će od Savskog mosta kroz Savski gaj i Trnsko, Avenijom Dubrovnik uz Velesajam do Muzeja suvremene umjetnosti i Sopota te će se vraćati istom trasom. Tramvaji broj 7 i 14 neće prestati voziti, nego će prometovati skraćeno.



“Sedmica” će se okretati u Sopotu, na uobičajenom okretištu tramvaja broj 6, a linija 14 će također voziti skraćeno do Savskog mosta.

Radovi će utjecati i na izmjene trase autobusne linije 234 koja spaja Glavni Kolodvor i Kajzericu. Autobus će voziti Avenijom Dubrovnik i Ulicom Radoslava Cimermana gdje će biti uspostavljeno novo stajalište, umjesto onih kod Hipodroma i Starog Savskog mosta. Nakon završetka radova na rotoru, koji se najavljuju za početak 2020. godine, tramvaji će opet voziti po dosadašnjem režimu, no obustava prometa sada je nužna jer se ispod tračnica grade podzemni tuneli.



Jedan od glavnih elemenata rekonstrukcije rotora jest njegova denivelacija. Prema projektu koji je još 2009. godine izradio danas umirovljeni profesor dr. Damir Pološki sa suradnicima Željkom Stepanom i Igorom Majstorovićem, predviđeno je povezivanje Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik dvama tunelima dugim 280 metara koji će ići ispod tramvajske pruge. Tako će oni koji voze u smjeru zapada i istoka u potpunosti izbjeći ulazak u rotor čime će se on znatno rasteretiti,.