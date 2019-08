Novi start za 3. maj predstavit će premijer

Premijer u škveru početkom ovog mjeseca/N. Pavletić/PIXSELL

Uoči današnje sjednice užeg kabineta jučer su resorni ministri gospodarstva, financija, te mora i prometa u Vladi usuglašavali prijedlog odluka potrebnih za deblokadu i nastavak proizvodnje u 3. maju, čije je usvajanje premijer Andrej Plenković najavio za sjednicu 22. kolovoza.

Detalje odluka u Vladi čuvaju do same sjednice, no izvori potvrđuju kako se prijedlog temelji na modelu prezentiranom vjerovnicima prije tjedan dana u Rijeci, da im 15% potraživanja bude isplaćeno odmah, a ostatak nakon dvije godine, nakon što se pronađe novi strateški partner.

Isplata bi trebala biti osigurana novcem iz proračuna, kao i novac za pokretanje proizvodnje, a te odluke prema dostupnim podacima su na razini od oko 20 milijuna eura.

Kad je riječ o novim državnim jamstva za gradnju brodova ona će se izdavati postupno i za svaki od brodova zasebno, nakon što se utvrde odnosi s kupcima, a sve transakcije odvijat će se posredno, preko Hrvatske brodogradnje Jadranbrod.

Ove odluke Vlade o deblokadi i financiranju pokretanja poslovanja trebala bi biti i ohrabrenje za vjerovnike da do 1. rujna, do kada ih čekaju u 3. maju, stave potpis da prihvaćaju ponudu o 15-postotnom namirenju potraživanja.