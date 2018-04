FOTO: Nakon petomjesečne obnove otvoren Hilton Imperial u Dubrovniku

FOTO: Press

Hilton Imperial Dubrovnik nakon petomjesečne obnove primio je prve goste. Hotel izgrađen davne 1897.godine jedan je od prepoznatljivih obilježja Grada čija je izgradnja tada revolucionalizirala turizam u Hrvatskoj.

Ovogodišnjom obnovom prostora recepcije, svih smještajnih jedinica i Executive loungea udahnut je novi sjaj u kombinaciji sa starim glamurom, ističu u hotelu, no ne otkrivaju visinu investicije. Za obnovu je angažiran studio Goddard Littlefair, a korišteni materijali, parketi, namještaj i rasvjeta su hrvatski proizvodi, dok zidove ukrašavaju djela hrvatskih umjetnika.

4 Hiltonova hotela bit će u Hrvatskoj do 2019.

"Hilton Imperial je kulturno dobro ovoga grada koji se zbog svoje veličanstvene fasade često pojavljuje na slikama turista. Sačuvali smo prepoznatljiv vanjski izgled hotela dok smo obnovili unutrašnjost kako bismo oživjeli imperijalnu povijest hotela. Otvorenjem hotela nastavljamo tradiciju dugu 120 godina pružanja prvoklasne usluge postojećim i budućim gostima, rekao je generalni direktor hotela Mario Matković.

U sklopu renovacije preuređen je i hotelski bar novog imena The Imperial Bar and Lounge koji odgovara elegantnom interijeru. Ekipa nagrađivanih barmena The Imperial bara kreirala je jedinstvenu ponudu inspiriranu klasičnim koktelima iz 1890-ih poput Milk Puncha. Bar je prepoznatljiv i po svom The Imperial Afternoon tea koji se služio i davne 1936. kralju Edwardu VIII i njegovoj supruzi Wallis Simpson dok su plesali u vrtovima starog Imperiala, pojašnjavaju u hotelu.

Inače, uz Hilton Dubrovnik i zagrebački DoubleTree by Hilton, u sljedeće dvije godine otvorit će se još dva Hiltonova hotela, Hotel Canopy by Hilton otvara se do rujna u Centru Branimir umjesto hotela Arcotel, a Hilton Garden Inn trebao bi se otvoriti do kraja iduće godine u Radničkoj.