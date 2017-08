Na račune građana do sada isplaćeno 319,76 milijuna kuna povrata poreza: Najveći dohodak iznosio preko 8 milijuna kuna

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Nešto više od 320 tisuća građana do sada je dobilo ukupno oko 320 milijuna kuna povrata poreza na dohodak temeljem godišnjih prijava poreza za 2016. godinu, podaci su Porezne uprave, koji pokazuju i da je lani najveći dohodak od nesamostalnog rada iznosio nešto više od osam milijuna kuna, a od obrta i samostalnih zanimanja 1,9 milijuna kuna.

Prvi povrati poreza temeljem godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2016. isplaćeni su na račune poreznih obveznika krajem prošlog tjedna, u petak, 4. kolovoza 2017. godine.

Do sada je, uključujući četvrtak, 10. kolovoza, za 320.578 poreznih obveznika ukupno isplaćeno 319,76 milijuna kuna, doznaje se iz Porezne uprave.

"Povrati će se izvršavati tijekom kolovoza, svakodnevno, po županijama, redoslijedom kojim su izdavana i rješenja o utvrđivanju godišnjeg dohotka te će isti, kao i prošle godine, biti izvršeni do kraja kolovoza", kažu u Poreznoj upravi.

Podsjećaju da su, u skladu s odredbama Zakona o porezu na dohodak, nakon 31. srpnja ove godine tj. nakon proteka krajnjeg roka za dostavu prigovora, započeli s procesom izvršenja povrata poreza na dohodak, poreznim obveznicima - građanima, kojima je u posebnom postupku rješenjem utvrđena razlika za povrat poreza i prireza na dohodak za 2016., ako na to rješenje građani nisu uložili prigovor.

Naime, i ove godine, kao i lani, većina građana nije trebala samostalno podnositi godišnju prijavu poreza na dohodak za 2016. godinu već se godišnji obračun poreza i prireza na dohodak za 2016. godinu za njih radi automatski u posebnom postupku. No, dio poreznih obveznika do kraja veljače trebao je podnijeti godišnju prijavu za prošlu godinu, npr. građani koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, kao što su obrtnici, pripadnici slobodnih zanimanja i drugi obveznici koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga, porezni obveznici za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima o njihovom ostvarenom dohotku i sl.

Po podacima Porezne uprave, poseban postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2016. godinu proveden je kod 1.144.098 građanina te redovan postupak kod 83.629 porezna obveznika.

Većina građana odnosno 1.015.153 obveznika obuhvaćenih posebnim postupkom temeljem godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2016. godinu ostvarilo je razliku za povrat u ukupnom iznosu 1,05 milijardi kuna, dok je kod 65.544 obveznika utvrđena razlika za uplatu poreza i prireza na dohodak u ukupnom iznosu od 127,51 milijun kuna.

Poreznici su na rješenja godišnjeg obračuna poreza na dohodak dobili i 5.325 prigovora.

Naime, građanima kojima se u posebnim postupku utvrdi razlika za uplatu ili povrat Porezna uprava je dužna do 30. lipnja dostaviti privremeno porezno rješenje, a na to rješenje mogu podnijeti prigovor, ako smatraju da su podaci iz rješenja netočni ili nepotpuni, najkasnije do 31. srpnja. O prigovoru odlučuje prvostupanjsko tijelo rješenjem u roku od 30 dana od dana zaprimanja prigovora.

Najveći dohodak od nesamostalnog rada 8 milijuna kuna

Najveći dohodak od nesamostalnog rada lani je iznosio nešto više od osam milijuna kuna, a slijedi obveznik koji je u 2016. ukupno zaradio gotovo 6,76 milijuna kuna, pokazuje statističko izvješće o obrađenim godišnjim prijavama poreza na dohodak za 2016. godinu (stanje na dan 8. kolovoza). Na listi deset poreznih obveznika s najvećim dohotkom od nesamostalnog rada za prošlu godinu su i tri obveznika s dohocima koji premašuju četiri milijuna kuna (od 4,12 do 4,64 milijuna kuna), a pet ih je zaradilo više od tri milijuna kuna (pojedinačni se iznosi kreću od 3,14 do 3,66 milijuna kuna.

Među obrtnicima i slobodnim zanimanjima, pak, najveći je prijavljeni dohodak za prošlu godinu 1,94 milijuna kuna, pokazuju obrađene prijave poreza na dohodak i slobodnih zanimanja sa stanjem 8. kolovoza. I ostalih devet poreznih obveznika na listi deset njih s najvećim dohotkom od obrta i slobodnih zanimanja lani je zaradilo više od milijun kuna, odnosno od 1,08 do 1,89 milijuna kuna, pokazuju statistike Porezne uprave.