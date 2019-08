Na mirovinskom zavodu prvi put više od 1,6 milijuna zaposlenih

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Prošli mjesec na mirovinskom zavodu bilo je prijavljeno 1.600.405 osoba, što je 0,4 posto više nego u lipnju i 2,4 posto više nego u prošlogodišnjem srpnju.

Unatoč prisutnim sezonskim oscilacijama na tržištu rada, pozitivne godišnje stope rasta broja osiguranika kontinuirano su prisutne još od drugog tromjesečja 2015., a rezultat su oporavka ekonomske aktivnosti te posljedično jačanja potražnje za radnom snagom, kažu analitičari Reiffeisen banke (RBA).

Dodaju kako broj osiguranika, to jest onih koje su poslodavci prijavili na mirovinsko osiguranje, raste u brojnim djelatnostima, no kako je izrazito prisutan u ugostiteljstvu i turizmu. To je, kako navode, rezultat sezonskog zapošljavanja i sve veće orijentacije na djelatnosti povezane s turizmom. U tim djelatnostima mjesečni rast osiguranih osoba iznosio je 4.343 ili 3,4 posto.

S druge strane, jedino je u obrazovanja, kao i prijašnjih godina, tijekom srpnja broj osiguranika mirovinskog zavoda znatno pao, za 2.656 ili 2,4 posto u odnosu na lipanj, no njihov broj će porasti u rujnu s novom školskom godinom.

Na godišnjoj razini, najveći doprinos rastu osiguranika došao je iz djelatnosti građevinarstva gdje je ukupan broj osiguranika u srpnju iznosio 114,438 osoba ili 7,5 posto više na godišnjoj razini.

U prvih sedam mjeseci prosječan broj osiguranika iznosio je 1,549 milijuna, što je 2,3 posto ili 34.487 više u usporedbi s istim razdobljem 2018. godine.

Najveći doprinos rastu prosječnog broja osiguranika u prvih sedam mjeseci došao je iz građevinarstva čiji je udio ukupnom broju osiguranih osoba iznosi 7,2 posto.

Uz prosječni godišnji rast od 7,3 posto u razdoblju siječanj – srpanj, razmjerno visoki doprinos ukupnom porastu od 22 posto u skladu je s prisutnim pozitivnim trendovima u građevinarstvu, kažu u RBA-u.

Najviše zaposlenih odnosno osiguranika i dalje je u prerađivačkoj industriji (248.324), ali nakon usporavanja u 2018. godini godišnji broj osiguranika od siječnja 2019. bilježi smanjenje broja osiguranika na godišnjoj razini.

To je, kako se ocjenjuje, vjerojatno rezultat pada obujma proizvodnje u prerađivačkoj industriji u 2018. te njegovog skromnog rasta u 2019. godini.

Rast broja osiguranika u RBA-u očekuju i idućih mjeseci te rast zaposlenosti po tom pokazatelju za približno dva posto.