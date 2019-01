Kinezi i Nijemci u zadnji čas se 'ukrcavaju' u data room

I radnici s nestrpljenjem čekaju novosti oko mogućih ponuda/Duško Marušić/PIXSELL

Predstavnici Bank of China uime jednog kineskog brodogradilišta jučer su, kako je u Hrvatskom saboru objavio ministar gospodarstva Darko Horvat, ušli u Uljanik.

Već je bilo neslužbenih najava da bi interes za posrnulo pulsko brodogradilište moglo iskazati državno, jedno od dva najveća kineska, ali i najvećih svjetskih brodogradilišta CSIC China Shipbuilding Corporation. S predstavnicima CSIC-a krajem prošle godine o toj je mogućnosti u okviru svoga službenog posjeta Pekingu razgovarao premijer Andrej Plenković.

Ruski kapital

Iako i kineska brodogradnja od izbijanja recesije prolazi kroz teško razdoblje i tehnološko restrukturiranje, a preživljava na državnim potporama, na zanimanje za kupnju propalog hrvatskog brodogradilišta gleda se prvenstveno s aspekta sve intenzivnijih nastojanja kineskih kompanija da se šire i preuzimaju nove tehnologije za proizvode u kojima još uvijek teško konkuriraju na globalnom tržištu.

Osim Kineza, danas ili sutra, dakle u posljednja dva dana otvorenog data rooma Uljanika računa se i na dolazak predstavnika njemačke brodogradnje. Kako se neslužbeno čuje, Uljanik i 3. maj snima konzorcij nekoliko tvrtki, među kojima su dva brodogradilišta Elsfleter i Pella Sietas. Riječ je o manjim brodogradilištima s dugom tradicijom. Elsfleter je obiteljsko brodogradilište koje posluje duže od sto godina, s tim da posljednjih 20-ak godina više ne gradi nove brodove, nego se orijentirao na remont jedrenjaka i trgovačkih brodova, te posebice vojnih brodova za Njemačku mornaricu.

Drugo brodogradilište, Pella Sietas ima još dužu povijest, osnovano je kao JJ Sietas 1635. i do svjetske krize koja je potresla brodogradnju 2009. bilo je stabilna obiteljska tvrtka. Nakon dvije godine otvoren je stečajni proces u kojem je imovinu i poslovanje brodogradilišta preuzelo rusko brodogradilište Pella iz St. Petersburga.

Ova dva brodogradilišta u konzorcij za Uljanik kako doznajemo uključuju i partnere koji se bave proizvodnjom specijalne opreme za brodove. U pulskom brodogradilištu jučer su bili i predstavnici ukrajinske grupacije Smart Holding, a još prošli tjedan, odmah po otvaranju data rooma, dubinsko snimanje Uljanika počeli su obavljati i predstavnici talijanskog Fincantierija koji nastupa zajedno s Brodosplitom, te australska grupacija Scenic, koja u pulskom škveru sama dovršava započetu gradnju polarnog kruzera.

Kompleksnost situacije

Odaziv u posljednji čas novih kandidata za Uljanik otvara i pitanje hoće li svi oni u zadnji trenutak stići obaviti potrebne analize poslovnih knjiga i stanja u kompaniji, no zasad službenih najava o produljenju roka za dubinsko snimanje koji istječe u petak u 18 sati iz Uljanika još nema. Uprava je ranije dala do znanja da će se zbog kompleksnosti situacije držati postavljenih rokova, kako bi u predviđenom roku do 25. siječnja prikupila ponude i znala s kakvim podlogama može spašavati Uljanik i 3. maj.

Percan ostaje?

Danas izbor nove Uprave 3. maja

U 3. maju danas se očekuje izbor nove uprave. Sazvana je sjednica Nadzornog odbora koja bi, po mogućnosti koju je skupština dioničara predvidjela krajem prošle godine, umjesto direktora postavila dvočlanu upravu. Ipak, u uvjetima kada je nakon 120 dana blokade računa u škver nedavno došao privremeni stečajni upravitelj, a u tijeku je postupak traženja novog vlasnika za Uljanik, u čijoj je grupaciji i 3. maj, potez Nadzornog odbora prilično iznenađuje. Prema neslužbenim informacijama, dosadašnji direktor Maksimilijan Percan, izuzetno omražen među radnicima koji su mu u jeku štrajka zapriječili i ulazak u krug brodogradilišta, ostaje u Upravi u kojoj će biti i Nikolina Abramović, ekonomistica iz 3. maja. Mogućnost da Percan ovim promjenama ostane čelni čovjek unaprijed odbacuju radnici.